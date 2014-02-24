به گزارش خبرنگار مهر، طاهره الاهی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد:حوزه‌های علمیه یکی از مناسب‌ترین بسترهای کمال‌جویی و آرمان‌خواهی برای خواهرانی است که هم تشنه‌ معارف ناب قرآن و عترت‌اند و هم شوق خدمت به اسلام، مکتب و همنوعان را دارند.

به گفته وی نظام آموزشی - تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران متناسب با ویژگی‌های اختصاصی بانوان و نیازهای جامعه طراحی شده است که یکی از ویژگی‌های آن، طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاه مدت و هدفمند است.

الاهی افزود: مقاطع تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران عبارتند از؛ دوره عمومی سطح 2 (کارشناسی)، دوره عالی سطح 3 (کارشناسی ارشد)، دوره تحصیلی 4(دکترا) که تربیت کارشناسان مسائل دینی و مشاوران مذهبی و معلمان معارف اسلامی به منظور پاسخ‌ گویی به نیازهای علمی و معرفتی جامعه از اهداف این دوره‌هاست.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه الزهرا طبس در سال 1374 جهت تربیت مبلغان دینی تاسیس شده است، تصریح کرد: تاکنون 120نفر فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی و بعضا کاردانی داشته و عده‌ زیادی از این فارغ‌التحصیلان در مراکز علمی و فرهنگی مشغول به خدمت هستند.

وی عنوان کرد: تحصیل در حوزه علمیه طبس رایگان بوده و خواهران غیربومی از امکانات خوابگاهی نیز بهره‌مند هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران طبس در خصوص برنامه‌های آموزشی حوزه تصریح کرد: تحصیل در حوزه طبس به صورت حضوری تمام وقت امکان‌پذیر است که دراین پذیرش ، طلبه موظف است هفته‌ای 30 ساعت برای شرکت در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه سنوات تحصیل در این حوزه حداقل 5 و حداکثر 7 سال است، ادامه داد: آموزش مبتنی بر نظام واحدی نیمسالی است و یک بار مشروط شدن موجب محرومیت از ادامه تحصیل می‌شود.

الاهی تصریح کرد: پذیرش در این حوزه همزمان با سایر حوزه‌های علمیه کشور از بهمن هر سال آغاز و تا نیمه اسفند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می شود، ادامه داد: حوزه علمیه الزهرا برای سال تحصیلی 93-92 در مکانی وسیع و با امکانات مناسب در خدمت استعدادهایی است که بتوانند در عصر حاضر، وجود خویش را وقف تعالی ارزش‌های اخلاقی در جامعه سازند.