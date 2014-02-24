به گزارش خبرنگار مهر، آرش آزادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان ملایر دارای 900 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است که 140 کیلومتر آن بزرگراه، 57 کیلومتر، 136 کیلومتر راه فرعی و مابقی راه های روستایی و قابل دسترسی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر با بیان اینکه رفع مشکلات راهها و خدمت رسانی بهتر به مردم از اولویتهای کاری در این اداره است، گفت: آسفالت راههای اصلی و فرعی یکی از مهمترین اقدامات این اداره در سالهای اخیر بوده است.

وی از اصلاح قیرزدگی تمامی راههای شهرستان ملایر در سالجاری خبر داد و گفت: انجام 17 هزار مترمربع لکه گیری آُسفالت از مهمترین اقدامات این اداره در سال جاری بوده است.

آزادی تعمیر پل های بزرگ، 885 کیلومتر پاکسازی شانه ها، یک هزار و 600 متر ریزش برداری و اصلاح شیب شیروانی راه ها به طول 30 کیلومتر را از دیگر اقدامات اداره راه و شهرسازی ملایر در سال جاری برشمرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی ملایر از برخورداری تمام روستاهای بالای 50 خانوار شهرستان ملایر از راه آسفالته خبر داد و بیان داشت: تنها یک و نیم درصد روستاهای شهرستان دارای راه آسفالته نیست که این روستاها نیز دارای زیر 50 خانوار جمعیت هستند.

آزادی ابراز داشت: در برنامه سال آینده اداره راه و شهرسازی ملایر اولویت با روستاهای دارای جمعیت بیشتر است که از راه آسفالته برخوردار نیستند.

وی در پایان مجموع راههای شوسه و خاکی دسترسی و روستایی شهرستان ملایر را 192 کیلومتر عنوان کرد و گفت: 97 کیلومتر از این مقدار راه شنی و و بقیه راه خاکی است.