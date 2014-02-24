به گزارش خبرنگار مهر، احتشام حاجی پور دوشنبه با اشاره به خطر تخریب 100درصدی نیمی از تبریز در صورت وقوع زمین لرزه های بالای شش ریشتر افزود: نجات تبریز از وضعیت بحرانی فعلی نیازمند تدابیر و اقدامات جدی است که تدوین آیین نامه شهرسازی می تواند بخشی از این تدابیر باشد.

وی با تاکید بر ضرورت هدایت ساخت و سازها به مناطق دورتر از گسل تبریز و لزوم اجرای طرح های بازگشایی براساس طرح تفضیلی اظهار داشت: بازگشایی آخر خیابان 42متری از جمله این طرح ها است که در رشد و توسعه تبریز نقش مهمی ایفا می کند و می تواند تا حدود زیادی از بروز بحران های جدی در حوادث غیرمترقبه ای چون زلزله جلوگیری کند.

حاجی پور در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به عبور اتوبان شمال به جنوب از مرکز شهر تبریز و اتصال اتوبان های پاسداران و شهید کسایی، اجرای این پروژه می تواند علاوه بر کاهش چشمگیر بار ترافیکی کلانشهر تبریز، در مواقع اضطراری مانع از وقوع یک تراژدی انسانی در این منطقه شود.

رییس شورای اسلامی استان همچنین ایجاد پارک های محله ای در مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده شهر را نیز ضروری دانست و افزود: ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر تسریع در احیای بافت های فرسوده، می تواند در مواقع بحران ابزاری برای کمک به مدیران شهری برای مدیریت بحران باشد.