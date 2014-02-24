به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود هوشمند رئیس سمینار پیشگیری و تشخیص بیماریهای نادر هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی پزشکان و ژنتیسین‌ها با دستاوردهای امر درمان و تشخیص بیماریهای نادر دانست و محورهای سمینار را اينگونه برشمرد: در این سمینار بر روی بیماریهای نوروماسکولار، متابولیک، نقص ایمنی و بیماریهای چندعاملی بحث و گفتگو خواهیم داشت.

وی درباره گروههای شرکت‌کننده در سمینار گفت: متخصصین اطفال، متخصصین اعصاب، متخصصین آسم و آلرژی در نقص ایمنی، متخصصین دیابت، سرطان، ام اس و پزشکان عمومی، مشاوران ژنتیک و ژنتیسین‌ها می‌توانند در سمینار شرکت کنند.

هوشمند با بیان اینکه مهمانان خارجی از كشورهاي انگلیس و آمریکا در سمینار شرکت می‌کنند، گفت: شرکت در سمینار 19 و نیم امتیاز بازآموزی دارد.

وی درباره نحوه اداره سمینار خاطرنشان کرد: هر روز یک انجمن علمي پزشكي مسئول برگزاری برنامه است. روز اول مختص بررسي بیماريهاي نوروماسکولار بزرگسال است که دکتر نفیسی و تیم او اداره این پانل را برعهده دارند.

هوشمند ادامه داد: روز دوم به بیماریهای نوروماسکولار اطفال اختصاص يافته است که چند تن از متخصصین اعصاب اطفال از جمله دکتر اشرفی، دکتر تنکابنی و دکتر‌کریم‌زاده اداره کننده این برنامه هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک افزود: موضوع روز سوم بیماریهای متابولیک است که صبح این روز به بیماریهای متابولیک که درمان غذایی دارند و در بعد از ظهر آن به بیماریهای متابولیکی که درمان با آنزیم دارند، پرداخته می‌شود و دکتر شفقتی، دکتر تنکابنی و پزشکان دیگر اداره کننده برنامه روز سوم هستند.

هوشمند با بیان اینکه روز چهارم بیماریهای نقص ایمنی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که دکتر معین، دکتر محمدی، دکتر پورپاژ و دكتر فضل‌اللهی از جمله برگزار کنندگان این بخش هستند، درباره برنامه آخرین روز گفت: در روزآخر نیز بیماریهای چندعاملی که گروه دکتر عزیزی اداره کننده آن هستند و در بعد از ظهر همین روز بیماریهای چندعاملی و سرطان مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.