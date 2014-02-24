به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای مهندس چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه همزمان با سالروز بزرگداشت خواجه نصیر الدین توسی و روز مهندس با حضور خانواده شهدای مهندس، مسئولین بسیج استان چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد و مهندسین در رشته های مختلف در شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهدای مهندس چهارمحال و بختیاری از جمله شهید مهندس احمد قلی رستمی، شهید مهندس مجید رئیسی، شهید مهندس غلامعلی نیکخواه، شهید مهندس سعید مقدس قهفرخی، شهید مهندس جهانگیر پناهنده شهرکی، شهید مهندس برجعلی بابایی، شهید مهندس فرج الله عباسی هفشجانی، شهید مهندس بهروز رئیسی دهکردی، شهید مهندس یوسف قنبری و... گرامی داشته شد.

مسئول بسیج مهندسین استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: شهدا زنده هستند و حق بزرگی بر گردن ما دارند.

مهدی حق وردی اذعان داشت: کشور ایران به برکت انقلاب اسلامی یکی از کشورهای برتر کشور در تمام حوزه ها است واین مهم در پی فداکاریها و ایثارگریهای شهدا کسب شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون ایران در تجهیزات نظامی و دفاعی، علوم مختلف، کشاورزی، صنعت و... پیشرفتهای قابل توجه ای داشته است و دانشمندان ایران توانسته اند افتخارات بالایی را برای این نظام کسب کنند و همه اینها به برکت انقلاب اسلامی و خون پاک شهدیان بوده است.

وی گفت: کشور با وجود تحریمها و مشکلات همیشه موفق بوده و نظام اسلامی از تمام آزمونها سربلند بیرون آمده است.