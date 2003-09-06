دماي هواي كشور در 24 ساعت آينده كاهش مي يابد

|نام شهر
|بيشينه
|نام شهر
|بيشينه
|نام شهر
|بيشينه
|آبادان
|43
|رامسر
|28
|كرج
|32
|ابوموسي
|37
|رشت
|31
|كرمان
|34
|اراك
|36
|زاهدان
|34
|كرمانشاه
|37
|اردبيل
|26
|زنجان
|31
|كيش
|37
|اروميه
|28
|ساري
|32
|گرگان
|34
|اصفهان
|34
|سمنان
|35
|گرمسار
|38
|اهواز
|44
|سنندج
|34
|مشهد
|35
|ايلام
|35
|شاهرود
|33
|مهاباد
|34
|بابلسر
|30
|شمال تهران
|30
|نوشهر
|28
|بندر عباس
|37
|شهر كرد
|30
|همدان
|32
|بوشهر
|38
|شيراز
|35
|ياسوج
|32
|تبريز
|32
|قزوين
|33
|يزد
|35
|تهران
|34
|قم
|37
|خرم آباد
|37
|كاشان
|38
سازمان هواشناسي كشور با ارائه جدول پيش بيني هوا اعلام كرد در 24 ساعت آينده از ميزان گرماي هوا كاسته مي شود
به گزارش خبرگزاري مهر سازمان هواشناسي كشور وضع هواي شهرهاي مختلف ايران را در 24 ساعت آينده بدين شرح اعلام كرد :
کد مطلب 22431
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