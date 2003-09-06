  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۵۰

دماي هواي كشور در 24 ساعت آينده كاهش مي يابد

سازمان هواشناسي كشور با ارائه جدول پيش بيني هوا اعلام كرد در 24 ساعت آينده از ميزان گرماي هوا كاسته مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر سازمان هواشناسي كشور وضع هواي شهرهاي مختلف ايران را در 24 ساعت آينده بدين شرح اعلام كرد :
نام شهر بيشينه نام شهر بيشينه نام شهر بيشينه
آبادان 43 رامسر 28 كرج 32
ابوموسي 37 رشت 31 كرمان 34
اراك 36 زاهدان 34 كرمانشاه 37
اردبيل 26 زنجان 31 كيش 37
اروميه 28 ساري 32 گرگان 34
اصفهان 34 سمنان 35 گرمسار 38
اهواز 44 سنندج 34 مشهد 35
ايلام 35 شاهرود 33 مهاباد 34
بابلسر 30 شمال تهران 30 نوشهر 28
بندر عباس 37 شهر كرد 30 همدان 32
بوشهر 38 شيراز 35 ياسوج 32
تبريز 32 قزوين 33 يزد 35
تهران 34 قم 37
خرم آباد 37 كاشان 38
کد مطلب 22431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها