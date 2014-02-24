به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی در یازدهمین همایش تعالی سازمانی ابتدا ضمن تبریک روز مهندس و نیز گرامیداشت یاد و خاطره 1400 مهندس شهید از جمله شهدای هسته ای، اظهارداشت: تعالی و سرامدی در فرهنگ ما مجموعه ای از ارزش ها از جمله صداقت و روراستی با ذی نفعان، قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تعهد مدیریتی و تلاش برای بهبود تعریف می شود.



وی با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری بنگاهها در قبال جامعه افزود: اگر مردم احساس کنند دغدغه آنها، دغدغه بنگاهها و مدیران و کارکنان آنهاست، به بنگاههای خود افتخار خواهند کرد و آنها را متعلق به خودشان خواهند دانست که در ایجاد چنین رابطه ای، تک تک مدیران و کارکنان نقش دارند.

شافعی همچنین درخصوص لزوم تلاش برای بهبود مستمر نیز گفت: حضرت امیرالمومنین علی(ع) در این خصوص فرموده اند: کسی که دو روزش با هم مساوی باشد، در خسران است که این نشانگر الزام روزافزون بنگاهها به تلاش برای بهبود کیفیت کالا و خدمات و نوآوری است.



وی در ادامه افزود: در 10 سال گذشته جوایز متعدد تعالی به بنگاههای مختلف اعطاشده که خوب است آثار وضعی و ریالی این جوایز بررسی و به عدد و رقم تبدیل شود؛ البته باید نرخ تورم را در این بررسی لحاظ کرد.



شافعی با مقایسه شاخص های مدلهای مختلف تعالی در آمریکا، اروپا، ژاپن با ایران اظهار داشت: این شاخص ها تفاوت چندانی بایکدیگر ندارند اما سوال این است که چرا جوایز تعالی که بر اساس این شاخصها اعطا می شود، کمک موثری به رشد اقتصاد کشور نکرده است؟ اگرچه بخشی از این مسائل ناشی از تحریم ها است، با این حال نباید نقش روشهای مدیریتی و نحوه مدیریت دولتمردان را در بروز اشکالات نادیده گرفت.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کافی بودن این مدل ها در شرایط عادی، تصریح کرد: شرایط کشور ما عادی نیست و اگرجه مذاکرات با غرب تاکنون بخوبی پیش رفته لیکن ممکن است رسیدن به تفاهم، زمانبر باشد که باید برای تداوم تحریمها، مدل داشته باشیم.



شافعی همچنین گفت: ظرف 8 سال گذشته 700 میلیارد دلار درآمد نفتی وارد کشور شده و هزینه شده است که باید کشور را زیرورو می کرد. این در حالی است که برزیل با 124 میلیارد دلار کشور خود را متحول ساخت. البته قدرت خرید دلار در آن زمان با امروز متفاوت بود ولی تحول کشور با درآمد یادشده انتظار بیجایی نبود.



وی با ذکر برخی آمارها درخصوص وضع اقتصاد کشور اضافه کرد: به رغم پیش بینی 8درصدی رشد در برنامه پنجم توسعه، متوسط رشد اقتصادی کشور در دوسال گذشته منفی 1.2 درصد بوده است. همچنین در نیمه اول سال جاری، نرخ تورم 39 درصد و حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان بوده و نرخ بیکاری نیز سال گذشته 13 درصد گزارش شده است.



رئیس هیات عامل ایدرو متذکر شد، باید تدبیری در جهت اقتصاد مقاومتی اندیشیده شود و می توان شاخص های ارزیابی تعالی سازمانی را بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطوح حاکمیت و بنگاه ها مورد توجه قرار داد.



وی، توسعه کارآفرینی، رشد بهره وری سرمایه و عوامل تولید، نوآوری در تولید، ارتقای توان تولید داخلی و اصلاح الگوی مصرف را رئوس پیشنهادی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در سطح بنگاهها عنوان کرد.



شافعی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای انقباض نیست بلکه بدین معناست که نگاه به درون داشته و ابتدا بنگاه ها، مدیران و کارکنان آنها تحول فکری از درون بیابند تا بعد، بتوانیم برای دیگران الگو باشیم.