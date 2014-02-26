نگین صدق‌گویا بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور کم‌رنگش در سریال‌های تلویزیونی گفت: امسال فیلمنامه‌ها خوب نبودند و من نتوانستم به هیچ کدام از آنها پاسخ مثبت بدهم. از طرف دیگر بسیاری از فیلمنامه ها هم به خاطر نبود سرمایه به سختی می توانند به شرایط تولید برسند و ما این روزها کمتر از فیلمنامه های خوب برخورداریم.

وی ادامه داد: با چنین شرایطی من ترجیح دادم پیشنهادها را رد کنم و در آثاری که بعدا به خاطر حضور در آنها مواخذه شوم بازی نکنم یعنی آثار ضعیفی که همکاران و یا دوستانم بگویند این چه سریالی بود که در آن بازی کردی. بیشتر فیلمنامه‌هایی که در این مدت به من پیشنهاد می شد هیچ جایی برای کار نداشته‌اند؛ البته من نگاهم چندان ایده آل گرا نیست و ممکن است در کارنامه کاری من تنها چند کار خوب وجود داشته باشد اما این بدین معنا نیست که هر کاری را می‌پذیرم. فیلمنامه های پیشنهادی این چند وقت آنقدر مشکل داشتند که به هیچ شکلی نمی شد مسایل و نقاط ضعف آنها را نادیده گرفت. هر کاری اگر نقاط ضعفی داشته باشد نقاط مثبتی هم دارد اما فیلم و سریال‌های پیشنهادی این یک سال اخیر آنقدر ضعیف بودند که هیچ نکته مثبتی در آنها پیدا نمی شد و من اصلا نتوانستم آنها را قبول کنم.

بازیگر سریال‌های «لبه آتش» و «شبی از شب ها» با اشاره به اینکه ممکن است سریالی را برای بعد از نوروز داشته باشد، گفت: تله‌فیلمی هست که برای بازی در آن صحبت هایی شده است اما چون هنوز قرارداد نبسته ام ترجیح می دهم اسمی از آن نبرم. این تله فیلم هم مشکل سرمایه دارد و منتظر بودجه است، ممکن است تصویربرداری های آن بعد از عید انجام شود.

بازیگر فیلم‌های «واکنش پنجم» و «زن امروز» با یادآوری نقش خود در سریال «به کجا چنین شتابان» ابوالقاسم طالبی بیان کرد: بعد از آن سریال من بازخوردهای خیلی خوبی داشتم چون نقشم خوب بود و حالا هم دوست دارم دوباره نقشی مثل این کار به من پیشنهاد شود. همچنین نقشی که در فیلم «زمانی برای دوست داشتن» ابراهیم فروزش داشتم نقش ویژه ای بود و آن را هم دوست داشتم.

بازیگر سریال «به کجا چنین شتابان» در واکنش به این سوال که آیا نگران این نیست که کم‌کاری‌ها باعث فراموشی وی شود؟ پاسخ داد: مسلما نگران این مساله هستم و ممکن است این اتفاق بیفتد اما همانطور که گفتم ترجیح می دهم کار ضعیف بازی نکنم و بی‌کار باشم. من خودم کارهایی را از دیگران دیده ام و از خود پرسیده ام که چرا این هنرمند در چنین کاری بازی کرده است به همین دلیل خودم نمی خواستم در چنین موقعیتی قرار بگیرم مخصوصا در سریال که اگر مناسب نباشد به دلیل تعداد قسمت های بالای آن بیشتر اذیت می شوید.

صدق گویا همچنین با اشاره به اینکه امیدوار بوده است که با تغییر شرایط فرهنگی بعد از انتخابات شاهد فیلمنامه های بهتری باشد، عنوان کرد: ما با تغییر شرایط فرهنگی امیدوار بودیم با کمتر شدن محدودیت ها در فیلمنامه نویسی کارهای بیشتری بتوانند ارائه و ساخته شوند چون بسیاری از فیلمنامه نویسان با سختی‌های موجود پیش پای فیلمنامه نویسی و محدودیت های موجود، از اساس تصمیم می گیرند که کاری ننویسند.

وی در پایان درباره اینکه این شب ها چه سریال هایی را از تلویزیون می بیند، خاطرنشان کرد: متاسفانه چندان سریال های تلویزیون را نگاه نمی کنم زیرا کارهایی نیستند که از کیفیت بالایی برخوردار باشند. تنها سریال «سرزمین کهن» را دوست داشتم ببینم چون عوامل خوبی در آن حضور داشتند که جلوی پخش آن را هم گرفته اند.