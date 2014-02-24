فرهاد احمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 22 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در شهرستان سامان هستند، اظهار داشت: تعداد افراد بیمه شده در شهرستان هفت هزار و 500 نفر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد هفت هزار و 500 نفر، شش هزار و 621 نفر افرا بیمه شده هستند، اظهار داشت: تعداد 946 نفر در این شهرستان افراد بازنشسته و حقوق بیگیر هستند.

احمد زاده با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی در این شهرستان در روستا های اطراف مبنی بر اینکه زنان قالیباف و سرپرست خانوار نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند، بیان داشت: هدف این است که بیمه تامین اجتماعی تبدیل به یک بیمه همگانی در سطح جامعه باشد.

رئیس تامین اجتماعی شهرستان سامان ادامه داد: صاحبان مشاغل آزاد نیز باید بیمه کردن خود و کارگران خود اقدام کنند و بیمه کردن خود یک سرمایه گذاری برای آینده است و باید همه نسبت به این مهمتوجه داشته باشند.