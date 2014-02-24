به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر دوشنبه در همایش یاوران نماز که با حضور هیئت های امناء مساجد و بقاع متبرکه، جمعی از روحانیون و فعالان عرصه نماز برگزار شد، افزود: توسعه و اشاعه فرهنگ نماز و نماز خوانی در جامعه امری ضروری است که باید در راستای ترویج این فریضه الهی در جامعه به ویژه نسل جوان تلاش کنیم.

وی با اشاره به تلاش دشمن در به دام انداختن جوانان اظهارداشت: بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و خنثی کردن توطئه آنان ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی است و از این راه اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان را با تعالیم رهایی بخش اسلام سوق دهیم.

محمدی همچنین از اجرای 17 برنامه تکلیفی طی سال جاری در قالب همایش نماز، نماز در خانواده، دانشجویان و دانش آموزان خبر داد و گفت: هم اکنون در همه مدارس و اداراتی که بالای 10 کارمند دارند این فریضه الهی بصورت جماعت اقامه می شود.

معاون فرماندار و دبیر ستاد اقامه نماز رودسر یادآورشد: تاکنون 160 تابلوی تبلیغات با موضوع نماز برای ترویج این فریضه الهی در مبادی ورودی و خروجی شهرها و روستاهای این شهرستان از سوی شهرداران و دهیاران نصب و در این راستا 20 مورد دیوار نویسی نیز با موضوعات نماز در سطح منطقه انجام شده است.