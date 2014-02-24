به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره ارشاد استان يزد، صبح دوشنبه در مراسم افتتاح اين نمايشگاه اظهار داشت: ششمين نمايشگاه ملي كتاب يزد از امروز تا 11 اسفندماه با حضور بيش از 300 ناشر از سراسر كشور كار خود را آغاز مي‌ كند.

محمدرضا ده‌بيدي‌‌پور بيان كرد: نمايشگاه امسال در دو فضا شامل سالن فجر و سالن شهيد احمدي روشن در دانشگاه يزد فعاليت مي‌كنند و 170 غرفه در اين دو سالن برپا شده است.

وي يادآور شد: ناشران شركت ‌كننده در اين نمايشگاه در غرفه‌ هاي مشترك فعاليت مي ‌كنند به نحوي كه هر يك غرفه به دو ناشر اختصاص مي‌‌يابد.

تخفيف 40 درصدي خريد كتاب در نمايشگاه كتاب يزد

سرپرست اداره كل ارشاد استان يزد با بيان اينكه اداره كل ارشاد 280 ميليون تومان بن الكترونيك كتاب خريداري كرده و با 20 درصد تخفيف در اختيار علاقمندان به خريد كتاب قرار مي ‌دهد، ادامه داد: 20 درصد تخفيف نيز توسط ناشران به خريداران كتاب اعطا مي ‌شود.

ده‌بيدي‌پور عنوان كرد: بر اين اساس كتاب ‌هاي اين نمايشگاه با تخفيف 40 درصدي در اختيار علاقمندان به كتاب قرار مي ‌گيرد.

وي با اشاره به اينكه بخش ‌هاي مختلف براي اين نمايشگاه در نظر گرفته شده است، بيان كرد: علاوه بر بخش‌‌هاي متداول نمايشگاه‌ هاي كتاب، بخش‌‌هاي ويژه كتب پیامبر اعظم(ص)، بخش ویژه کتب حوزه و بخش ویژه کتب دانشگاهی نيز در اين نمايشگاه داير خواهد شد.

ده‌ بيدي پور همچنين از اجراي برنامه ‌های جنبی، مسابقات فرهنگی و ... در اين نمايشگاه خبر داد و اظهار اميدواري كرد: مردم يزد به ويژه دانشجويان همانند سال‌ هاي گذشته، استقبال خوبي از اين نمايشگاه به عمل آورند.

برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب ارتقا توسعه فرهنگي استان را به دنبال دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نيز در مراسم افتتاح اين نمايشگاه اظهار داشت: برگزاری ششمین نمایشگاه ملی کتاب یزد با حضور ناشران معتبر کشوری، اقدامي قابل تقدیر و شايسته درالعلم يزد است.

آیت‌الله محمدرضا ناصری خاطرنشان كرد: برگزاری نمایشگاه‌‌هاي كتاب و ساير نمايشگاه‌هاي فرهنگي و مذهبي، باعث رشد و ارتقا توسعه فرهنگی استان یزد می‌‌شود ضمن اينكه علاقمندي مردم به خريد كتاب را افزايش مي‌دهد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه ‌های کتاب باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرد، يادآور شد: اهمیت کتاب و کتابخوانی یکی از لازمه ها و ضرورت های مهم جامعه است و مسئولان بايد مشوق مردم در اين مسير باشند.

ناصري تاكيد كرد: تشویق مردم به مطالعه کتاب و کتابخوانی بايد در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد زيرا كتاب راه تعالي جامعه را هموار مي كند.

وي با اشاره به توصيه هاي مقام معظم رهبري به مطالعه كتاب عنوان كرد: شرايط بايد به نحوي فراهم شود تا مردم با سهولت بيشتري اقدام به تهيه كتاب كنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد اظهار اميدواري كرد: برپايي نمايشگاه هاي كتاب در استان يزد به صورت مستمر صورت گيرد زيرا اين امر در تشویق و ترغیت جامعه براي مطالعه و كتابخواني تاثيرگذار است.

وي از مردم استان يزد نيز خواست تا از نمايشگاه كتاب كه با تلاش و زحمات مسئولان برپا شده است، حضور يابند.