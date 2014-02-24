به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: خواسته درونی انسان‌ها این است که آزاد باشند و چراغ قرمزها برای این است که ما کنترل شویم و به بیراهه نرفته و سقوط نکنیم.

وی عنوان کرد: در دوره بصیرت باید از فرصت آن استفاده کنید و هزینه‌های زیادی برای آن صرف شده و اگر در مجموعه رفتار و عقل و فهمتان تاثیری نداشته باید آن را تغییر داد و برنامه دیگری جایگزین کرد و خوش به حال کسی که از موارد دوره بصیرت بهره برده است.

دشمن قسم خورده داریم

استاد برجسته حوزه ابراز کرد: دیدارهایی که در دوره بصیرت با مراجع تقلید برگزار شده برای این است که فاصله ما با روحانیت کم شود زیرا ما دشمن قسم خورده داریم و همواره کارش را انجام می‌دهد.

وی افزود: خداوند ائمه اطهار(ع) را فرستاد و آنها جانشان را فدا کردند تا ما را به راه راست هدایت کنند و سعادتمند شویم و در این راه انبیای الهی سختی‌های زیادی متحمل و به گونه‌های فجیعی کشته شدند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: خداوند می‌فرماید بندگانم را دوست دارم و از این رو می‌خواهم که آنها نماز بخوانند تا از گناه پاک شوند و عزت خداوند با نخواندن نماز کم نمی‌شود و خداوند نیازی به نماز خواندن ما ندارد.

این مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: کسی که اهل نماز نیست عفونت وجودش را فرامی‌گیرد و هنگامی که می‌میرد و پرده‌ها کنار می‌رود متوجه کارهایش می‌شود.

وی ابراز داشت: خداوند در قرآن کریم همواره می‌خواهد انسان را متذکر کند و امام علی(ع) می‌فرماید مردم خوابند وقتی می‌میرند بیدار می‌شوند.

آیت الله علوی گرگانی بیان داشت: نیاز است انسان اعمال روزانه خود را پایان شب بررسی کند و تعداد گناهان خود را شمرده و سعی کند به تدریج آن را کم کند و خدا نکند کسی بی پروا و بی حساب باشد.

وی تصریح کرد: وهابیون در برخی کشورها جنایت‌هایی همچون سربریدن انجام می‌دهند که به هیچ وجه با عقل سازگاری ندارد و آنها به نادرستی کارشان پی برده‌اند و می‌خواهند قباحت آن در جهان دیده نشود.