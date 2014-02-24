محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقتصاد مقاومتی که مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی ایران و استقلال کشور را نشان می دهد، یک اقتصاد علمی و بومی است.

وی همچنین با بیان اینکه تکیه بر اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و تعالی کشور است، اظهارداشت: تکیه بر اقتصاد مقاومتی موجب تقویت و رونق فضای کسب و کار در راستای دست یابی به توسعه پایدار می شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در ادامه کشاورزی را محور توسعه دانست و گفت: محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند به همین دلیل حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و باکیفیت ترین محصول تولید شود باید با فرآوری، از ضایعات آن جلوگیری شود.

وی افزود: هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی 25 تا 30 درصد است به همین جهت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند یکی از موثرترین گزینه های کاهش این حجم از ضایعات باشد.

رهبری املشی اظهارداشت: در صورت ایجاد صنایع تبدیلی این مقدار ضایعات به چرخه تولید بازگشته و علاوه بر تامین کسری نیاز داخلی، امکان صادرات و در نتیجه کسب درآمد ارزی را فراهم می سازد.