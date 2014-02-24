به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، بهمن زارع و هادی پانزوان در نخستین اقدام، پس از قبول مسئولیت هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان فهرست 18 نفره اردونشیان را در اختیار حسین رضازاده قرار دادند تا از آنها برای حضور در محل کمپ تیم‌های ملی دعوت شود.

در این فهرست نام پنج ملی پوش المپیکی کشورمان، شش وزنه بردار از تیم اعزامی به رقابتهای جهانی 2013 و همین‌طور چند چهره جدید دیده می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

مجید عسکری (62 کیلوگرم)، جابر بهروزی و مرتضی رضاییان (69 کیلوگرم)، مسعود چترایی و حمید ملکی (77 کیلوگرم)، رسول تقیان، مرتضی بیگلری و کیانوش رستمی (85 کیلوگرم)، سعید محمدپور، علی هاشمی و میثم محبی (94 کیلوگرم)، نواب نصیرشلال، کیا قدمی، محمدرضا براری و حامد مجیدی (105 کیلوگرم)، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی و بهادر مولایی (105+ کیلوگرم)

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری باید عصر روز جمعه نهم اسفندماه با حضور در محل کمپ تیم‌های ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.

دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری نیز از روز شنبه دهم اسفند ماه زیر نظر بهمن زارع و هادی پانزوان آغاز خواهد شد.