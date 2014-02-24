محمدصادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 175 اثر برگزیده از میان 336 اثر دهمین دوسالانه تصویرگران استان قم در نگارستان اشراق و نگارستان فرهنگ به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان این که آثار در تکنیک‌هایی همچون گواش، مدادرنگی و آبرنگ می‌باشند، عنوان کرد: در مراسم اختتامیه دهمین دوسالانه تصویرگران استان قم از صاحبان آثار برگزیده تجلیل می‌شود.

مدیر نگارستان اشراق عنوان کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20 به نگارستان اشراق قم واقع در خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.

نوری با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه دوسالانه تصویرگران استان قم بیان کرد: اختتامیه این نمایشگاه روز پنجشنبه ساعت 18 درنگارستان اشراق با حضور اساتید هادی طبسی، فرید ملایی و محمود مختاری برگزار خواهد شد.



