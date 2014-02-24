به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی اظهار داشت: در امر اجرائی نمودن اهداف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی دو دیدگاه تصمیم سازی و نظارت وجود دارد که بنابر دستورالعمل این ستاد باید ببینیم آنچه که بایستی در دستگاه های اجرائی حفظ و حراست شود اجرائی می شود یا نه؟



وی افزود: یک گروه بازرسی در چارت سازمانی در نظر گرفته شده تا در زمانهای غیر مشخص به دستگاه ها برود و در جریان چگونگی روند تحقق حقوق شهروندی قرار بگیرد.



مدیرکل امور اجتماعی و خانواده استانداری مازندران ضمن تاکید بر فعال نمودن گروه بازرسی ستاد صیانت حقوق شهروندی و با بیان اینکه دستگاه ها نیز باید به وظیفه خود عمل کنند گفت: باید بررسی کنیم که آیا در دستگاه های ما رعایت حجاب و عفاف می شود یا اینکه حقوق شهروندی رعایت شده است که همه اینها نیازمند تهیه گزارشی از چگونگی عملیاتی شدن این موضوع در دستگاه ها است.



شادمان با مرور بر اینکه در زمینه پوشش شاهد رفتارهای دو گانه در افراد در هستیم گفت: میان رفتارهای رسمی و غیر رسمی تفاوت می بینیم که نشان می دهد بین نهاد رسمی و غیررسمی در نهادینه کردن آموزه ها دچار مشکل کلی هستیم.



وی با اشاره به عناوین برنامه 12گانه حقوق شهروندی در دستگاه های اجرائی اظهار نمود: ضمانت اجرایی برنامه های ستاد صیانت شخص استاندار هستند بطوریکه در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت برنامه های حقوق شهروندی و نیز عدم رعایت عفاف و حجاب استاندار حق برخورد ، تشویق و توبیخ مدیر دستگاه مربوطه را دارد.



به گزارش مهر، برنامه های 12گانه حقوق شهروندی در دستگاه های اجرائی در محورهای امور ستادی، آموزش کارکنان، رسیدگی به تخلفات کارکنان، تبلیغات محیطی، تشویقات، خدمات، آموزش عمومی، ملاقات مردمی، راهنمایی مراجعان، روان‌سازی قوانین و مقررات، سازمان و کارکنان و بازرسی اجرا می‌شود.





