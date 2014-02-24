به گزارش خبرنگار مهر، دهمین همایش شهر و سیمای شهری و پنجمین همایش ملی توسعه شهری با عنوان منظر تاریخی، فرهنگی شهر اسلامی روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام قرائتی نماینده ولی فقیه رئیس ستاد اقامه نماز کشور، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمد غرضی رئیس سازمان مهندسی بسیج کشور، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، آیت الله تاکندی استاد حوزه و دانشگاه، مسعود نصرتی شهردار، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان، سردار آبنوش فرمانده سپاه استان، مدیران دستگاههای اجرایی، مهندسان، کارشناسان، در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

مسعود نصرتی در این همایش گفت: برای ارائه الگوهای کاربردی به منظور طراحی شهرها متناسب با مقتضیات بومی نظریات متعدی ارائه شده که یک نمونه شهرسازی بر اساس مدل شهر اسلامی است که با نگاه به اصول اخلاقی و مبانی اعتقادی موجود در دین اسلام پیشنهاد شده است.

وی افزود: برای استفاده کاربردی و عملی از نظریات موجود باید طی یک فرآیند تعریف شده و بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان و صاحب نظران علوم مرتبط، شرایطی را جهت تبدیل نظریات به قواعد و ضوابط فراهم کرد که شاهد بهره گیری از مفاهیم والای شهر اسلامی در طرح های توسعه شهری باشیم.

شهردار قزوین بیان کرد: متاسفانه در سده های اخیر روند شهرسازی در کشورهای اسلامی با تقلید از انگاره های غربی و پدیده جهانی شدن دچار نوعی انقطاع تاریخی و ناسازگاری نسبت به فرهنگ و جهان بینی شهروندان مسلمان شده است که از سوی دیگردر دانشگاهها رشته های تحصیلی مرتبط با شهر و شهرسازی بر اساس یافته های اندیشمندان غربی پایه ریزی شده که این کار موجب شده تا شهرهای امروزی نتوانند به آرمان شهر اسلامی که برخاسته فرهنگ و تمدن اسلامی است نزدیک شوند.

وی یادآورشد: با این حال و با توجه به حرکت آغاز شده در کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری در ضرورت شکل گیری شهرها بر اساس مدل های ایرانی و اسلامی امیدواریم بتوانیم خلاء و فاصله ایجاد شده در این بخش را جبران کنیم.



نصرتی در ادامه توجه به اماکن دین و مذهبی از جمله امامزاده ها و مساجد را در شهرها مهم دانست و گفت: توجه به مساجد و امامزاده ها و مساجد محلی در دستور کار شهرداری قزوین قرار گرفته و با تاکید استاندار قزوین برای ساخت مساجد در محلات با تشریفات کمتر طرحی تهیه شده که کار اجرایی ان از سال آینده آغاز خواهد شد.

شهردار قزوین به برگزاری اجلاس شهرداران آسیایی در سال آینده در قزوین اشاره کرد و اظهارداشت: مسئولیت قزوین پس از استقرار دبیرخانه مجمع شهرهای اسلامی سنگین تر شده و امیدواریم با این رویدادهای مهم بتوانیم گام ارزشمندی در مسیر توسعه شهر اسلامی برداریم.

این مسئول گفت: غفلت های 150 ساله گذشته در معماری و شهرسازی را باید با استفاده داز طرح های کارشناسی و بهره گیری از اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه های شهرسازی جبران کنیم.