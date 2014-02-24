به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عليرضا گوهري ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو و تماس هاي شهروندان با مرکز پليس 110 موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.

وي افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتي و فعال کردن گشت ها ي شبانه در نقاط کور و جرم خيز و همچنين کنترل سارقان سابقه دارسرنخ هايي از رد پاي سارق حرفه اي در اين پرونده باز شد.

رئيس پليس آگاهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد: با پيگيري هاي مداوم و مراقبت هاي نامحسوس ماموران مخفيگاه اين سارق که در امر سرقت لوازم داخل خودرو فعاليت داشت شناسايي و تحت کنترل ويژه پليس قرار گرفت.

سرهنگ گوهري بيان داشت: در يک عمليات موفق پليسي سارقان در مخفيگاهشان دستگير و به پليس آگاهي انتقال داده شد و در تحقيقات اوليه به 9 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

وي با بيان اينكه اعترافات نشان مي دهد كه شهروندان اگر كمي به هشدارهاي انتظامي پليس توجه جدي داشته و نسبت به بالا بردن ضريب امنيتي خودروهاي خود اقدام و آنها را در محل هاي امن و داراي نگهبان پارك كنند خودروي آنها با سرقت مواجه نخواهد شد.

اين مسئول در استان با بيان اينكه تمامي مالباختگان اين پرونده شناسايي و برخي از اموال مسروقه به صاحبانشان بازگردانده شده، گفت: در اين خصوص پرونده تشكيل و سارق جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

کشف 2 هزار نخ سيگا ر قاچاق درايلام

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام از استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 24 ساعت گذشته از چند باب مغازه در سطح شهر ايلام بازيد کردند.

وي اضافه کرد: در اين راستا تعداد دو هزار نخ سيگار که از طريق قاچاق وارد استان شده بودند کشف و ضبط شده است

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد: در اين راستا تعداد يک تفر متهم دستگير و با تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي شد.

سرهنگ گوهري با تاکيد براين که قاچاق کالا به اقتصاد کشور زيان وارد مي کند گفت : با اقدامات کنترلي و جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به کشورزمينه پويايي و شکوفايي ايران اسلامي را فراهم مي نمايد.

دستگيري سارق و کشف8فقره سرقت درایلام

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام از دستگيري سارق حرفه اي منزل و کشف 8 فقره سرقت خبر داد و گفت:پس از وقوع چندين فقره سرقت منزل در چند روز گذشته موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وي افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتي و استفاده از شگردهاي خاص پليسي و کنترل افراد سابقه دار سر نخ هايي از رد پاي سارق حرفه اي در اين پرونده باز شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد: کنترل نامحسوس پليس و هوشياري ماموران مخفيگاه سارق شناسايي و تحت کنترل در آمد.

وي اضافه کرد: پس از شناسايي متهم و در يک عمليات موفق پليسي سارق سابقه دارکه در امر سرقت منزل فعاليت داشته دستگير و به پليس آگاهي انتقال داده شد.

سرهنگ گوهري بيان داشت: متهم در تحقيقات فني و پليسي به عمل آمده تا کنون به 8 فقره سرقت منزل و اعتراف کرده است.

اين مسئول در پايان عدم رعايت نکات ايمني را مهمترين عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: درصورت مشاهده افراد مشکوک سريع با مرکز فوريتهاي پليس110 تماس بگيريد.

گفتني است متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.