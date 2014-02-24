به گزار خبرنگار مهر، فرهاد میمنت آبادی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان كردستان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت سفرهای نوروزی سال گذشته استان و برنامه های امسال پرداخت و گفت: سال 92 نسبت به سال 91 شاهد افزایش 20 درصدی ورودی مسافر در ایام تعطیلات نوروز به استان بودیم.

وی بيان کرد: تعداد مسافران مقیم در استان هم نوروز 92 نسبت به 91 رشد 64 درصدی داشت و این مسافران بیش از یک شب را در کردستان اقامت داشتند که این مهم از نظر فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برای استان بسیار مورد توجه و اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر میزان بازدیدکنندگان از جاذبه های گردشگری موجود در استان هم شاهد رشد 123 درصدی در نوروز 92 نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن بودیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به شرح وظایف و برنامه ریزی های صورت گرفته شده ستاد تسهیلات نوروزی استان اشاره کرد و بیان داشت: ارائه خدمات مطلوب به مردم، استفاده از ظرفیت شورای توسعه و برنامه ریزی استان برای تقویت زیرساخت های گردشگری، معرفی توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری استان با استفاده از روش های نوین از جمله وظایف ستاد تسهیلات است.

میمنت آبادی شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای اثربخش، اطلاع رسانی و تبلیغات را از دیگر وظایف ستاد خواند و اظهار داشت: 21 پایگاه اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهرها و موزه های موجود در استان برای ایام تعطیلات نوروز امسال مستقر می شود.

وی ادامه داد: تجهیز و آماده سازی 70 نمازخانه و سرویس بهداشتی، آماده سازی 26 هتل و مهمان سرا، 150 خانه استیجاری با ظرفیت 30 هزار نفر در بانه، پلنگان و شهر اورامان، چاپ و توزیع نقشه استان در 1000 نسخه، برپایی 10 سفره هفت سین در میدان اصلی شهرستان های استان و برگزاری 10 نمایشگاه صنایع دستی در سطح استان از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای نوروز امسال است.

وی اظهارداشت: اسکان مسافران ابتدا توسط هتل ها و مهمان سراها صورت گیرد و در صورت تکمیل ظرفیت این اماکن مدارس نیز اقدام به پذیرش مسافر کنند تا سرمایه گذاران بخش هتل داری هم متضرر نشوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان افزود: متوسط پرشدن ظرفیت هتل های استان در سال 30 تا 35 درصد است لذا سرمایه گذاران این عرصه نیازمند حمایت هستند.

میمنت آبادی عنوان کرد: تعطیلات نوروز سال گذشته مرز باشماق مریوان چند روزی تعطیل شد که این امر ضررهای مالی به تورهای گردشگری وارد کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است امسال هم شاهد تعطیل شدن مرز باشماق باشیم، مسئولان مرتبط باید آن را زودتر اطلاع دهند تا خللی در برنامه تورهای گردشگری ایجاد نشود.

وی اعلام کرد: مهمان نوازی، امنیت موجود در استان، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، خدمات امداد و نجات جاده ای از موارد رضایت بخش عنوان شده توسط مسافران در ایام تعطیلات نوروز 92 بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به موارد نارضایتی مسافران و گردشگران نوروزی اشاره و تصریح کرد: نامناسب بودن راه های مواصلاتی استان، زیاد بودن جرایم راهنمایی و رانندگی، مشکلات ترافیکی، تعطیلی زودهنگام بازار های بانه و مریوان و عدم اجرای برنامه های فرهنگی در برخی شهرستان ها از جمله مباحثی بوده که نارضایتی مسافران نوروزی را در پی داشته است.