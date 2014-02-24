به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی در دیدار با مربیان و مشاوران فرهنگی تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: مناسبت ها یک بهانه هستند تا انسان‌ها بدانند چه می‌کنند و از فرصت ها چگونه استفاده نمایند.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه شیطان در این دنیا به دنبال انسان های کارآمد و مومن است، گفت: خداوند در قرآن به بشر می‌گوید که به دنبال زیبایی برود و آن را درک کند و دارای خضوع و خشوع باشد.

وی در ادامه به نقش و جایگاه مربیان تربیتی اشاره و عنوان کرد: یک مربی تربیتی باید با همه وجود برای تربیت دانش آموزان تلاش نماید چرا که دانش آموزان بهترین سرمایه های آینده کشور هستند و می توانند آینده را متحول کنند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه وظیفه معلمین همانند وظیفه انبیاء و اولیاء است که برای تعالیم انسان تلاش می کردند، ادامه داد: اکنون مربیان و معلیمن باید اندیشه های اسلامی را در بین دانش آموزان نهادینه کنند.

وی گفت: در شرایط کنونی جهان اسلام باید فرهنگ اسلامی به تمام نقاط دنیا صادر شود و در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی نماید.

امام جمعه بیرجند بیان داشت: اگر به دانش آموزان اندیشه داده شود آنان کانون های انرژی هستند و می توانند اندیشه را متحول نمایند و خود را گرفتار اندیشه های غلط وبی اساس فرهنگ غرب نکند.

وی بیان کرد: دانش آموزان ما نیاز دارند که از ابتدا به مبانی دینی و اسلامی آشنایت کامل داشته باشند تا در آینده بتوانند سبک زندگی اسلامی را در جامعه پیاده کنند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به فناوری های نوین در بین دانش اموزان بیان کرد: گوشی موبایل و رایانه ابزاری های بسیار مهم هستند و باید طریقه استفاده صحیح آن به دانش آموزان آموزش ارائه شود.