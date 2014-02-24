به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سهامداران 193 میلیون و 843 هزار سهم را به ارزش 894 میلیارد و 141 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار خریداری کردند. در نتیجه معاملات امروز بازار سهام ارزش بازار به 397 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین شاخص کل با کاهشی 431 واحدی به 80 هزار و 849 واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی را بر روند شاخص، شرکت های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، بانک صادرات و ملی مس داشتند. در مقابل مخابرات ایران تاثیری مثبت را بر شاخص به جای گذاشت.

نگاهی به جزییات معاملات امروز نشان می دهد که داد و ستدهای انجام شده در 37 هزار و 818 دفعه انجام شده و گروه مالی بیشترین ارزش معاملات امروز را به نام خود ثبت کرده است، به طوری که امروز 61 میلیون سهم این شرکت به ارزش 137 میلیارد و 493 میلیون ریال در بازار سهام خریداری شد.