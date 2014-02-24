به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب بعد از ظهر دوشنبه در میزگرد تخصصی اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: اگر ما حوزه مقابله با مواد مخدر را در جامعه نهادینه نکنیم، موفق نخواهیم شد.

وی اظهار داشت: در جهان کشورهای برمه، تایلند و لائوس سه ضلع موادمخدر و در کشورهای آسیایی در قبل از انقلاب این سه ضلع ایران و پاکستان و افغانستان بوده اند که خوشبختانه بعد از انقلاب ایران از این ضلع حذف شد.

وی در ادامه گفت: تمام هزینه های توریستی جهان از فروش مواد مخدر تامین می شود واین یک تهدید است.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: در ایران دو میلیون نفر معتاد داریم که در کشور یک جنگ محسوب می شود و متاسفانه در اوایل انقلاب مرزهای ایران آزاد بوده اما بعد از 35 سال به صورت محسوس و غیر محسوس کنترل می شود.

سردار جعفری نسب افزود: امسال بیشترین کشفیات موادمخدر ایران در حوزه خلیج فارس صورت گرفته است و در استان مازندران نیز 10 هزار نفر در مورد مواد مخدر دستگیری داشته ایم.



وی در ادامه گفت: ای کاش پلیس در دانشگا هها راه پیدا کند و آماده ایم در دانشگاه ها برای رفع ابهامات دانشجویان اقدام کنیم.



سرهنگ عليرضا مرادي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: در عرصه ميداني در جامعه سودجويان متاسفانه از ما جلوترند و ما بايد چگونگي برخورد با سودجويان را در سر لوحه كار خود قرار دهيم و اميدوارم تمام دستگاههاي دولتي پاي كار بيايند و مطمئنا بايد در مقابله با عرضه مواد مخدر عزم ملي حكمفرما شود.



وي در ادامه با اشاره به نقش دانشگاهها افزود: دانشگاهها بايد كارگاههاي آموزشي مواد مخدر را ايجاد كنند و ما در دانشگاهها پژوهش زيادي داريم که اين پژوهش ها بايد عملياتي شود.



مرادي در ادامه گفت: 53 در صد از معتادان ديپلم به بالا هستند، 63 درصد از آنان شاغلند و 70 درصد هم متاهلند و اين نشانگر آن است كه همه شرايط انساني را اين ماده افيوني با خود در گير كرده است.



دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت : كساني كه نمي توانند از معتادان پر خطر خود نگهداري كنند به اين شورا اطلاع دهند تا با معرفي آنها به كنپهاي مخصوص از آنها نگهداري شود.



وي درادامه افزود : همه جامعه بايد درگير ورود و عرضه مواد مخدر در جامعه شوند واميدواريم اين مساله در تمام لايه هاي جامعه نهادينه شود.



وي افزود : ما در شهرستان بابلسر 2 كارگاه ساخت موادمخدركشف كرده ايم و حدود 13كيلو از اين نوع مواد مخدر از اين كارگاهها كشف شده است.