به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح دفتر نیکوکاری در شهر خورموج اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در راستای کمک به نیازمندان در نقاط مختلف استان بوشهر صورت گرفته است و برنامه‌های مختلفی را در این راستا در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اجرای طرح راه‌اندازی مراکز نیکوکاری، تصریح کرد: تلاش داریم تا کمک‌های خیرین را با روش‌های مختلف جمع‌اوری کنیم و بین نیازمندان توزیع کنیم تا مشکلات آنها را در حد توان کاهش دهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به طرح‌های اجرا شده در زمینه خودکفایی خانوار های تحت حمایت کمیته امداد، اضافه کرد: ایجاد اشتغال و حرکت در مسیر خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت، یکی از اولویت‌های کمیته امداد است.

افتتاح 11 مرکز تا پایان امسال در استان بوشهر

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: سهمیه استان بوشهر 44 مرکز نیکوکاری است که 11 مرکز در مرحله اول و در ماه مبارک رمضان افتتاح شده‌اند که هم اکنون در حال فعالیت هستند.

محبی با اشاره به اینکه 11 مرکز نیکوکاری تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند اضافه کرد: مابقی آنها نیز در سال آینده راه انداری خواهد شد.

وی از تجهیز و تامین امکانات این مراکز خبر داد و تصریح کرد: تاکنون از طریق همین مراکز 220 حامی و خیر شناسایی شده اند که توانسته اند یک میلیارود و 553 میلیون ریال کمک نقدی و جنسی جمع آوری کنند و با نظارت کمیته امداد بین نیازمندان توزیع کنند.

لازم به ذکر است که در آئینی با حضور قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دومین مرکز نیکو کاری در مسجد زین العابدین (ع) شهر خورموج افتتاح شد.