«افیون» در انتظار تایید وزارت کشور/ «اعتراف یک دیوانه» را نوشتم

علیرضا داودنژاد کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر از سه طرح سینمایی برای ساخت خبر داد و گفت: از چندی پیش سه طرح برای ساخت سه پروژه سینمایی در دست داشته ام که هریک از آنها در حال پیگیری است.

وی در ادامه افزود: یکی از این طرح ها که اکنون به فیلمنامه تبدیل شده «فِراری» نام دارد. این فیلمنامه را رضا داودنژاد و کامپوزیا پرتو نوشته اند اما هنوز برای دریافت پروانه نمایش اقدامی صورت نگرفته است.

کارگردان فیلم «کلاس هنرپیشگی» با اشاره به ساخت فیلمی با موضوع اعتیاد گفت: چندی پیش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه مشترکی که با سینماگران خانه سینما داشت، درباره معضل اعتیاد صحبت کرد و به طور جدی از سینماگران خواست که در این حوزه فیلم بسازند.

داودنژاد تاکید کرد: پس از آن جلسه فیلمنامه‌ای به نام «افیون» نوشتم و به معاونت اجتماعی وزارت کشور ارسال کردم. سعی کردم فیلمنامه ای متفاوت با موضوع اعتیاد بنویسم و هچنان منتظر پاسخ وزارت کشور هستم.

این کارگردان که ساخت فیلم «مرهم» با موضوع اعتیاد را در کارنامه کاری خود دارد درباره محتوای فیلمنامه «افیون» عنوان کرد: سعی کردم در این فیلمنامه مفاهیم متفاوت و موثری را بیان کنم و دنیای تیره و تاری را که مواد مخدر پیش روی جوان ها می‌گذارد، نقد کنم و عواقب گرفتاری در دام اعتیاد را به نسل جوان و خانواده‌های آنها هشدار دهم.

کارگردان فیلم خاطره انگیز «مصائب شیرین» در پایان گفت: فیلمنامه دیگری هم با رنگ‌مایه‌های طنز با عنوان «اعتراف یک دیوانه» در دست دارم.