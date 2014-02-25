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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۳

داودنژاد در گفتگو با مهر:

«افیون» در انتظار تایید وزارت کشور/ «اعتراف یک دیوانه» را نوشتم

«افیون» در انتظار تایید وزارت کشور/ «اعتراف یک دیوانه» را نوشتم

علیرضا داود نژاد کارگردان سینما فیلمنامه‌ای با نام «افیون» را با موضوع اعتیاد در اختیار وزارت کشور گذاشته تا در صورت به توافق رسیدن این متن به فیلم سینمایی تبدیل شود.

علیرضا داودنژاد کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر از سه طرح سینمایی برای ساخت خبر داد و  گفت: از چندی پیش سه طرح برای ساخت سه پروژه سینمایی در دست داشته ام که هریک از آنها در حال پیگیری است.

وی در ادامه افزود: یکی از این طرح ها که اکنون به فیلمنامه تبدیل شده «فِراری» نام دارد. این فیلمنامه را رضا داودنژاد و کامپوزیا پرتو نوشته اند اما هنوز برای دریافت پروانه نمایش اقدامی صورت نگرفته است.

کارگردان فیلم «کلاس هنرپیشگی» با اشاره به ساخت فیلمی با موضوع اعتیاد گفت: چندی پیش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه مشترکی که با سینماگران خانه سینما داشت، درباره معضل اعتیاد صحبت کرد و به طور جدی از سینماگران خواست که در این حوزه فیلم بسازند.

داودنژاد تاکید کرد: پس از آن جلسه فیلمنامه‌ای به نام «افیون» نوشتم و به معاونت اجتماعی وزارت کشور ارسال کردم. سعی کردم فیلمنامه ای متفاوت با موضوع اعتیاد بنویسم و هچنان منتظر پاسخ وزارت کشور هستم.

این کارگردان که ساخت فیلم «مرهم» با موضوع اعتیاد را در کارنامه کاری خود دارد درباره محتوای فیلمنامه «افیون» عنوان کرد: سعی کردم در این فیلمنامه مفاهیم متفاوت و موثری را بیان کنم و دنیای تیره و تاری را که مواد مخدر پیش روی جوان ها می‌گذارد، نقد کنم و عواقب گرفتاری در دام اعتیاد را به نسل جوان و خانواده‌های آنها هشدار دهم.

کارگردان فیلم خاطره انگیز «مصائب شیرین» در پایان گفت: فیلمنامه دیگری هم با رنگ‌مایه‌های طنز با عنوان «اعتراف یک دیوانه» در دست دارم.

 

 

کد مطلب 2243266

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