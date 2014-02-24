چهار هزار و 465 بافنده فرش در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی گنجعلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید و بافت فرش به‌عنوان یکی از صنعت‌ها و هنر های دیرینه در این استان از قابلیت مهمی برخوردار است که با وجود قدمت طولانی اما متاسفانه در طی سال های گذشته با رکود همراه بوده است.

وی بیان داشت: در همین راستا به منظور احیا و کمک به برپایی دارهای مجدد قالی در روستاها و شهرهای استان نسبت به برگزاری تعداد 10 دوره آموزشی برای بافندگان و طرحان این صنعت در سال جاری اقدام شده است.

گنجعلی عنوان کرد: در طی سال های گذشته تعداد 129 دوره آموزشی در این راستا برگزار شده است که بیش از 5 هزار نفر از بافندگان، طراحان و دست اندرکاران تولید صنعت فرش در این دوره ها شرکت داشتند.

وی ادامه داد: همچنین به منظور بازاریابی و معرفی تولیدات و صنعت بافندگب استان نسبت به برگزاری چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف از 22 بهمن به مدت یک ماه اقدام شده است که این نمایشگاه تا 22 اسفند ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این راستا تعداد 9 نمایشگاه جانمایی شد که تعداد 8 نمایشگاه در مرکز استان و یک نمایشگاه در شهرستان زابل بر پا شده است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه ها را معرفی و عرضه هنر دستی مردمان این دیار، ایجاد انگیزه برای بافندگان و ایجاد بازار های هدف، جلب اعتماد مصرف کنندگان و حمایت از تولید کنندگان عنوان کرد.

گنجعلی افزود: برای حمایت از بافندگان فرش با در اختیار گذاشتن مواد اولیه و حتی پیش خرید محصولات تولید سعی شده است تا از این بافندگان حمایت شود.