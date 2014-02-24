به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر دوشنبه در بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت با اشاره به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب افزود: در اقتصاد مقاومتي تمام امكانات داخلي برای شكوفايي توليد به كار گرفته مي شود.



وي با بيان اينكه در اقتصاد مقاومتي بايد به استعدادهاي دروني تكيه كرد، اظهارداشت: وضعیت ایجاد اشتغال گیلان با بهره گيري از اجراي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به مرحله رشد و ارتقا مي رسد چراكه پتانسیل های خوبی هم در بخش مهندسی و فنی، مدیریتی و صنعت استان وجود دارد و این داشته ها جزو مزیت های استان بوده و باید به کار گرفته شوند.

استاندار گیلان با بيان اينكه اين بازديدها با هدف بررسي مشكلات واحدهاي كارآفرين انجام مي گیرد، گفت: واحدهای تولیدی نباید معطل زیرساخت‌های برق، آب، گاز باشد.

وي افزود: با توجه به اینکه گیلان جزو استان‌های صادر کننده برق است زیبنده این استان نیست که در صنعت مشکل تامين برق داشته باشد.

نجفی اظهارداشت: مشکل اشتغال در استان جدی است و با ظرفیت خوب انرژی در استان و زیربناهای مناسب به خصوص در بخش برق، گاز و مخابرات باید برای ایجاد اشتغال جوانان تلاش کرد.

وی تصریح کرد: نبايد بگذاریم صنعتگر در این استان کوچکترین دغدغه ای در ارتباط با خدمات زیربنایی داشته باشد به خصوص مشکلات بانکی سرمایه گذاران باید در این استان هرچه سریعتر برطرف شود.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک ها گفت: با این فضایی که پیرو ابلاغ اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ایجاد شده باید مدیران و بانک ها قوی تر وارد عرصه شوند به خصوص مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی را رفع کنند.

وی با بیان اینکه مدیران عامل بانک‌ های کشور رابطه خوبی با مسئولان گیلان دارند، افزود: مدیران عامل بانک‌های کشور قول مساعد برای اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را داده‌اند.

نجفي تصریح کرد: بانک ها باید در خدمت صنعت قرار بگیرند و اگر مدیران بانک ها در گيلان همراهی نکنند بطور حتم در استان حضورشان دائمی نخواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی مدیران، سطح اشتغال استان به حد قابل قبولی برسد.

استاندار گیلان تصریح کرد: شهرک صنعتی سفیدرود با پتانسیل بسیار عالی، فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی است و مسوولان استان حضور فعالی در این شهرک صنعتی خواهند داشت

وی افزود: فعالیت های قابل قبولی در این شهرک صنعتی انجام گرفته و حضور سرمایه گذاران کشوری و استانی بیشتری را در آینده نزدیک در این شهرک صنعتی خواهیم داشت.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی احداث شهرک صنعتی سفیدرود رشت در سال 1386آغاز شد و فاز نخست به مساحت 200 هکتار تکمیل شده و 700هکتار دیگر آن قابلیت توسعه دارد.

استاندار گيلان در بازديد از شهرك صنعتي سفيدرود از تنها خط تولید " قوطی آلومینیومی آسان‌ بازشو " خاورمیانه ديدن كرد. این شرکت با سرمایه‌گذاری 50 میلیون دلاری و اشتغالزایی مستقیم 220 نفر راه‌اندازی شده و اسفند ماه امسال به بهره برداري مي رسد

نجفي همچنين از كارخانه الیاف کربن با کاربرد در صنایع ساختمانی، انرژی، حمل و نقل و هوایی نيز بازديد كردند، شرکت در حال احداث آرین تخته تولیدکننده ام‌ دی‌ اف از دیگر واحدهای مورد بازدید استاندار گیلان از شهرک صنعتی سفیدرود رشت بود.