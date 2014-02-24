به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی عبدالهی با بیان اینکه این پل از طرح های زیربنایی شهرداری است ، تصریح کرد: با افتتاح پل سرلشکر شهید صالحی در قسمت باب الشهدا یا درب شمالی بهشت زهرا (س) مشکل تاریخی ترافیک در این نقطه در روزهای خاص، اعیاد، مناسبت ها و به ویژه پنجشنبه و جمعه آخر سال حل خواهد شد.

وی افزود: این پروژه روی تقاطع 2 بزرگراه شهید هاشمی و علامه عسکری ایجاد شده است و شامل دو دستگاه پل B1 و B2 است که به صورت ناهمسطح بر روی یکدیگر قرار گرفته و از روی یکدیگر عبور خواهند کرد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: پل B2 با عبور از بزرگراه شهید هاشمی یا صالح آباد مسیر عبور و مرور شهروندان را به سمت شرق در بزرگراه علامه عسکری تا سه راه باقر شهر به صورت مستقیم تامین می کند و از این پس شهروندان می توانند بدون هیچ مشکل وترافیکی از بزرگراه شهید هاشمی به صورت مستقیم تا سه راه باقر شهر تردد نمایند.

وی با بیان اینکه طول این پل 320 متر و عرض آن 10 و نیم متر و در یک جهت و یک باند احداث شده است ، تصریح کرد: پل B1 به صورت روگذر در تقاطع اتوبان صالح آباد یا بزرگراه شهید هاشمی و اتوبان علامه عسکری به صورت روگذر تامین شده است. این پل تردد شهروندان را در مسیر شرق به غرب و غرب به شرق در محور سه راه باقرآباد تا اتوبان خلیج فارس تامین خواهد کرد. با احداث این دو دستگاه پل شرایطی فراهم تا از این پس شهروندان بتوانند به صورت مستقیم از اتوبان صالح آباد (شهید هاشمی) بدون هیچ دغدغه ای مستقیماً از باب الشهدای بهشت زهرا وارد این سازمان شوند و مشکل تاریخی ترافیکی این نقطه مرتفع خواهد شد.

عبدالهی با بیان اینکه مشخصات فنی پل B1 به طول 98 متر و عرض آن 33 متر و در دو باند احداث شده است و مسیر تردد را به صورت روگذر تامین خواهد کرد ، گفت: انشاءا... با بهره برداری این پروژه عظیم که به عنوان اقدامی ماندگار و اثرگذار در جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان تهرانی، خانواده های معظم شهدا و زائرین امام راحل (ره) است ، بتوانیم رضایت خاطر آنان را فراهم نماییم.