به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بازشناسی سیره علوی با حضور حجث الاسلام تبرائیان معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مشاور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان و جمعی از اساتید و دانشجویان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.

در این همایش علی میر دبیر همایش ملی بازشناسی سیره علوی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی با مبانی و اصول و رویکرد سیاسی و اقتصادی علوی عنوان کرد و گفت: این همایش در چهار محور تخصصی برگزار شد.

میر در ادامه مبانی و اصول سیاسی و اقتصادی در سیره علوی، آسیب شناسی رویکردهای سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی، ارائه الگوهای سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی، راهبردهای اجرایی و رویکرد سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی را چهار محور اصلی همایش برشمرد.

وی عنوان کرد: در مجموع 151 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که از این تعداد 67 مقاله مربوط به آقایان و 42 مقاله نیز مربوط به بانوان شرکت کننده بوده است.

دبیر همایش ملی بازشناسی سیره علوی در ادامه گفت: از بین ارسال کنندگان آثار 27 درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری، سه درصد دارای مدرک حوزوی و 11درصد نیز از بین دانش آموزان و دانشجویان بوده اند.

میر با بیان اینکه 65 مقاله از کل آثار رسیده به دبیرخانه همایش مربوط به استان لرستان است تصریح کرد: 10 مقاله از استان های تهران و اصفهان، 5 مقاله از استان همدان و 6 مقاله نیز از استان مرکزی برای دبیرخانه همایش ارسال شده است.