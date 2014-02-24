به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی هاشمی ظهر دوشنبه در حاشیه ائین راه‌اندازی مرکز نیکوکاری در شهر خورموج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد در ارائه خدمات به اقشار نیازمند عملکرد مطلوبی داشته است و همواره تلاش داشته تا با استفاده از روش های مختلف برای خدمت به اقشار محروم گام‌های اساسی بردارند.

وی خدمت به محرومان و مستضعفان را یک افتخار دانست و خاطرنشان ساخت:‌ بخش زیادی از محرومان و مستضعفان تحت حمایت کمیته امداد توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات کمیته امداد اشتغال مناسبی را ایجاد کنند و به خودکفایی رسیده‌اند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت حمایت را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های کمیته امداد عنوان کرد و بیان داشت: رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار نیز به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی در دستور کار بوده است و طرح‌های بسیار خوبی در این زمینه اجرا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت راه‌اندازی مراکز نیکوکاری برای جذب کمک‌های مردمی اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون 400 مرکز نیکو کاری با کمک خیرین در سطح کشور راه انداری شده است.

هاشمی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 900 هزار خانوار از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند که جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر در در بر می گیرند.

وی ادامه داد: همچنین سالانه دو و نیم میلیون نفر در سال از حمایت های مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره مند می شوند.

در آئینی با حضور قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دومین مرکز نیکو کاری در مسجد زین العابدین (ع) شهر خورموج افتتاح شد.