سرهنگ محمد صادق پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت: در پی گزارشات متعددی از سوی شهروندان آملی مبنی بر سرقت خودرو و قطعات ماشین شناسایی سارقان با تشکیل تیم عملیات ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ پهلوان بیان کرد:با برسی شیوع سرقت ها و جمع آوری اطلاعات سارقان و تحت نظر قرار دادن تعدادی از سارقان حرفه ای، ماموران تجسس کلانتری 12 آمل موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان به نام ناصر-ج شدند.

وی ادامه داد: در بازجویی ها از این سارق حرفه ای وی به تشکیل باندی با همدستی چهار نفر دیگر از دوستانش اعتراف کرد و در پی این اعتراف در عملیاتی جداگانه و ضربتی همدستان وی نیز دستگیر شدند.

پهلوان افزود: تمامی این پنج متهم دارای سوابق کیفری متعددی نیز هستند و در بازجویی های خود به سرقت خودرو در آمل و شهرهای همجوار استان و فروش قطعات و اوراق کردن ماشین بعد از سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی آمل گفت: در مخفیگاه این سارقان 6 دستگاه خودرو، مقادیر زیادی از قطعات و لوازم اوراق شده خودروها، رایانه و تجهیزات رایانه ای... کشف شد و متهمان تاکنون به 13 فقره سرقت خودرو و قطعات داخل خودرو از شهرهای آمل و بابل لب به اعتراف گشوده اند و بازجویی ها همچنان ادامه دارد.

سرهنگ محمد صادق پهلوان خاطرنشان کرد:متهمان در بازجویی های خود انگیزه سرقت را تامین مواد مخدر خود برای مصرف اعلام کردند.

فرمانده انتظامی آمل گفت:ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان نیز توانستند چهار اراذل اوباشی که اتهام اخلال در امنیت عمومی را داشته اند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر کنند.

سرهنگ پهلوان اظهار داشت:با دستگیری متهمان و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری لوازم و تجهیزات شرارت و یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل چوب آلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.

