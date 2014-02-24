به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون توسعه منابع انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای کتابخانه ملی در سخنانی در جمع خبرنگاران درباره نحوه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تهیه نقشه راه و ضوابط اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر عهده معاونت توسعه منابع انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.

معاون توسعه منابع انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل که بحث تهیه پیش نویس این سیاست‌ها مطرح بود، این معاونت در جهت آماده کردن زمینه اجرای آن فعالیت‌های خودش را شروع کرده بود.

وی افزود: می‌توان انتظار داشت که در آینده بسیار نزدیک ضوابط اجرایی و نقشه راه تحقق اهداف این سیاست‌ها به همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا هر چه سریعتر بتوانیم شاهد اقتصادی پوینده، شکوفا و مصون از آسیب‌های ناشی از تحریم باشیم.