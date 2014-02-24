به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی در این باره اظهارداشت: چهاردهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قزوین با بخش‌های فیلم کوتاه "داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی" و فیلمنامه برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره امسال به نمایش آثار کوتاه که از سال 1390 به بعد تولید شده‌اند اختصاص خواهد داشت.

رمضانی بیان کرد: نمایش آثار همه روزه از ساعت 14 تا 22 ادامه خواهد داشت و طی دو جلسه به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

وی اظهارداشت: برگزاری نشست های تخصصی و اکران فیلم بلند سرانگشتان فرشته، ساخته محسن آقالر که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و همکاری انجمن سینمای جوان قزوین تولید شده است به همراه نمایش دو فیلم دیگر نیز از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است.

رمضانی به برگزاری بخشی از عکسهای جشنواره عکس طبیعت زیبای ایران در لابی محل برگزاری چهاردهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قزوین اشاره کرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطر نشان کرد: تمامی فیلمهای متقاضی شرکت در این جشنواره ابتدا توسط هیئت انتخاب شامل آقایان امیر ملاحسن؛ سرپرست انجمن سینمای جوان قزوین، ابوالفضل سروش مهر، فیلمساز و پیشکسوت انجمن سینمای جوان قزوین و عطا مجابی فیلمساز و مدرس این انجمن بازبینی خواهند شد.

این مسئول ادامه داد: آثار راه یافته به بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قزوین توسط هیات داوران متشکل از آقایان مسعود امینی تیرانی، نیما عباس پور و مصطفی آل احمد داوری خواهند شد.

وی اظهارداشت: فیلمنامه های رسیده به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قزوین نیز توسط هیات داوران این بخش که شامل سه نفر از کارشناسان ادبیات نمایشی است داوری خواهند شد.

رمضانی یادآور شد: مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه قزوین روز جمعه، شانزدهم اسفند ماه برگزار می شود.