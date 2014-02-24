حجت الاسلام جواد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان هرمزگان با بیان اینکه حضور مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی در مناطق مختلف از نظر سیاسی اجتماعی باعث دلگرمی مردم می شود، گفت: معاونان و کارشناسان، پیش از حضور در منطقه مشکلات را به طور دقیق تر و منسجم تر بررسی می کنند و بر اساس تجربه و ذهن قوی خود مشکلات کشوری را حل می کنند.

وی با اشاره به اینکه تجارب زیادی در سفرهای دولت های قبل به دست آمده است، افزود: امیدوار هستیم که با استفاده از این تجربه ها ضعف های قبلی برطرف شود.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه در منطقه جاسک قاچاق سوخت باعث هدر رفت سوخت، مشکلات امنیتی و تصادف در مسیر جاده ها می شود و همچنین باعث مشکلات زیست محیطی دریا شده بیان داشت: بارگیری سوخت قاچاق در خورها که مکان تخم گزاری ماهی و میگوها است باعث از بین رفتن این منابع مهم دریایی شده است.

به گفته وی، تا وقتی قاچاق سوخت در منطقه است مردم به دنبال کسب و کار مناسب نخواهند رفت و انگیزه ها مردود می شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکل اشتغال رسیدگی به ظرفیت های کشاورزی بهره برداری از زمین های سد جگین و توجه به شیلات را راه حل این مشکل دانست و افزود: 800 هکتار مزرعه میگو با هزینه 54 میلیارد به بهره برداری رسیده ولی تاکنون حاصلی از این تلاش برداشت نشده که باید بررسی و مشکل برطرف شود.

امام جمعه جاسک به مشکل آب و برق منطقه اشاره کرد و گفت: مشکل آب در شرق و غرب منطقه وجود دارد روستاها با مشکل آب دست و پنجه نرم می کنند که با تهیه تانکر و آب رسانی می توان مشکل را در کوتاه مدت برطرف کرد اما برای طولانی مدت مشکل باید به طور جدی و اساسی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه عرصه جاسک یک مسئله ملیست که اگر ظرفیتهای آن به فعالیت برسد همه کشور منجمله مردم منطقه جاسک بهره مند خواهند شد منطقه را از نظر استراتژیک امنیتی سیاسی اجتماعی فرهنگی حائز اهمیت دانست و افزود: زیرا کلید انتقال لوله های نفت ترکمنستان از امیرآباد نکاء، لوله های گاز از سرخس به جاسک نشان دهنده این اهمیت است که با سفر رئیس جمهور به کارهای انجام شده توجه ویژه خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل جاده میناب – جاسک از سواحل مکران سخن گفت که به گفته مقام معظم رهبری گنجی است که از آن غفلت کرده ایم و خواستار توجه ویژه رئیس جمهور به این سواحل شد.