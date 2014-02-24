به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه ظهر دوشنبه با حضور اصحاب رسانه و مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز در محل اداره کل ارشاد اسلامی البرز برگزار شد.



محور این نشست ساماندهی فعالان رسانه ها و فعالیت ها در این زمینه در سراسر استان البرز بود.



در این نشست اهالی قلم با مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز درددلی صمیمانه داشتند.



پایش اطلاعات اهالی رسانه البرزی در روزهای آینده آغاز می شود



سید موسی حسینی کاشانی با اشاره به حمایت از خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با توجه به بسترهای قانونی هر گونه بی حرمتی به خبرنگاران فعال در حوزه رسانه در سطح استان را رد می کنم و با تمام تلاش از اهالی قلم حمایت می کنم.



وی در ادامه با اشاره به آمار خبرنگاران استان اظهار داشت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی خانه مطبوعات استان و همچنین پرونده های حاضر در اداره کل ارشاد از روزهای آینده کار پالایش اطلاعات خبرنگاران استان آغاز می شود.



این مسئول خاطرنشان کرد: برای اولین گام از مسئولین و سرپرستهای رسانه های الکترونیک و مکتوب می خواهیم با ارائه آمار خبرنگاران، صفحه بندان، ویراستاران و بازاریابان و دبیران ما را در پایش اطلاعات اهالی رسانه یاری دهند.



نظارت بر رسانه ها به طور جدی پیگیری می شود



مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز در ادامه با اشاره به نظارت بر رسانه های استان تاکید کرد: خانه مطبوعات مشکلاتش را حل خواهد کرد و از این پس نظارت به صورت جدی ادامه خواهد داشت.



حسنی کاشانی تصریح کرد: رسانه ها به منزله بازوان نظارتی اداره کل ارشاد در استان هستند و تیم نظارتی اداره کل ارشاد البرز نیز به صورت فعال به دفاتر رسانه سرکشی می کند.



گفتنی است در این نشست که با حضور مسوولان و خبرنگاران خبرگزاری ها، رسانه ها و نشریات محلی و سراسری استان برگزار شده بود، تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران، برگزاری جشنواره ای که حالت مسابقه داشته باشد تا مهارت خبرنگاران در تنظیم و تهیه خبر مشخص شود، تفکیک خبرنگار از دیگر فعالان نشریات و رسانه ها از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی این گروه به مدیرکل ارشاد در مورد تهیه لیست واقعی خبرنگاران ارایه شد.