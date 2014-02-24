به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا اسماعيلي صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اينكه توليد ميوه زيتون در كشور 69 هزار تن است، مشكل ناسازگاري ارقام با شرايط آب و هوايي و خاك كشور را مهمترين مانع توسعه سطح زيركشت و افزايش توليد روغن زيتون دانست و افزود: کارشناسان و پژوهشگران كشاورزي از سال 87 براي رفع اين مشكل با شناسايي ارقام مقاوم و پرمحصول و توليد نهال هاي مناسب موفق شدند.

وی گفت: سالانه حدود شش ميليون اصله نهال استاندارد مقاوم به خشكي و سرما و پرمحصول در كشور توليد مي شود.

تولید ۱۱۰ هزار تن زیتون در کشور

مجری طرح زیتون کشور با بیان اینکه آفت مگس زیتون در استانهای گیلان، زنجان وقزوین و مقداری در استان گلستان خسارت وارد کرد و موجب کاهش تولید شد اظهار داشت: برای مقابله با این آفت طرح ویژه ای با همکاری مسئولان اجرا می شود.

اسماعیلی تولید امسال محصول زیتون کشور را ۱۱۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه افزایش ۳۵ هزار هکتاری پیش بینی شده است و در سال ۹۳ نیز حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار به باغات کشور افزوده می شود.

وی گفت: امسال پیش بینی تولید 130 هزار تن بود که به علت بروز آفت مگس زیتون در برخی از استان ها این مقدار به 100 هزار تن کاهش یافت.

فعالیت ۳۸ واحد روغن کشی و فرآوری زیتون در کشور

مجری طرح زیتون کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸ واحد روغن کشی و فرآوری با ظرفیت ۹۰ هزار تن در سطح کشور وجود دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات زیتون در کشور وجود ندارد افزود: ۴۰ درصد از ۱۱۰ هزار تن تولید زیتون تولیدی کشور تبدیل به روغن شده و سالانه حدود هفت هزار تن روغن زیتون بدست می آید.

وی در بازدید از اراضی زیرکشت زیتون تحت پوشش آستان قدس رضوی در لاسجرد شرایط این منطقه و وضعیت این باغ را بررسی کرد و نسبت به احیای آن قول هایی داد که با مشارکت بهره بردار اجرایی شود.