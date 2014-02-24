به گزارش خبرنگار مهر، در آیین تودیع و معارفه مدیر عاملان قدیم و جدید شرکت سیاحتی علیصدر همدان که ظهر دوشنبه در دفتر کار مدیر عامل این شرکت برگزار شد معاون عمرانی استاندار خواستار بین المللی شدن فعالیت های این شرکت شد.

محمود رضا عراقی با اشاره به اینکه زمانی که مدیر عامل سابق، شرکت را تحویل گرفت مشکلات و اختلافاتی در آن وجود داشت اما با کارنامه قابل قبول آن را تحویل می دهد، ادامه داد: به مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت نمره بالایی می دهم چرا که شرکت را به سود دهی رساندند، اما انتظار اثر بخشی بیشتری از این مجموعه می رود و باید در حد انتظار استان همدان و یک شرکت بین الملی عمل کنند.

انتظارت از بزرگترین شرکت سیاحتی غرب کشور بالا است

وی اذعان داشت: اگر تصور کنیم که در شرایط خوبی قرار گرفته ایم نگاه نادرستی است و انتظارت از بزرگترین شرکت سیاحتی غرب کشور بیشتر است چرا که ظرفیت های این شرکت بسیار بالا است.

معاون عمرانی استاندار همدان با تاکید براینکه در فضایی که عقلانیت کشور را فرا گرفته این تصمیمات در روال آرام تری اتخاذ می شود و باید از نیروهای استانی و ظرفیت آنها استفاده بهتری شود، اظهار داشت: انتظار بین الملی شدن شرکت به معنی این است که باید سطح کار و نگاه مسئولان آن از استانی بالاتر برود و باید از موهبت هایی که خدای متعال به استان داده استفاده لازم را ببریم.

عراقی اذعان داشت: از مدیر عامل جدید انتظار دارم 100 برابر گذشته کار کند و نه مثل گذشته و همراهی لازم نیز از سوی مجموعه با وی بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه لازم است در کارها کمترین تنش حقوقی را داشته باشیم، افزود: مردم روستای علیصدر باید بیشترین سود را از وجود غار ببرند و باید به دنبال یک اتفاق برد برد بود،امری که به زور اتفاق بیفتد پایدار نخواهد بود.

معاون عمرانی استاندار همدان اظهار داشت: هیئت مدیره و استاندار همدان نسبت به انتخاب مدیر عامل جدید دیدگاه مثبتی دارند.

مدیر عامل جدید نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به اینکه خود را موظف به پاسخگویی به اعتماد مجموعه به خود می دانم، گفت: برای رفع کاستی ها آبروی خود را هم خرج می کنم و هیچ چیز جز توفیق الهی برای خدمت وجود ندارد.

حمید رضا یاری اذعان داشت: با قلبی مطمن مسئولیت را پذیرفتم و آمادگی دارم هر لحظه فردی تواناتر وجود داشته باشد مسئولیت را به وی بسپارم.