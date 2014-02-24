به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری که در اداره کل تعاونف کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با برشمردن صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم کشور و بیان نقش سازنده و پررنگ آن در زمینه اشتغالزایی وبا اشاره به خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار گفت: با توجه به اینکه صنعت فولاد قابلیت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه تحصیلکردگان رشته های فنی و علوم پایه و ایجاد اشتغال گسترده را دارد بیشتر به عنوان یک صنعت کاربر معرفی شده و گسترش آن برای استان و رفع مشکلات بسیار ضروری است.

وی با اشاره به مزیت های محیطی تولید فولاد در هرمزگان و به خصوص بندر عباس افزود: با افق های توسعه فولاد در هرمزگان و حجم تولید پیش بینی شده برای این صنعت مسلما بخش بزرگی از دغدغه های اشتغال در استان مرتفع خواهد شد و با توجه به اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در استان بالاست صنعت فولاد می تواند نگرانی های این اداره را در زمینه اشتغال مرتفع سازد.

دبیر کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به افتتاح طرح های فولادی و همچنین طرح توسعه فولاد هرمزگان به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد در استان گفت: انتظار می رود که در حدود 20 هزار نفر در صنایع فولاد به طور مستقیم و به همین مقدار در فرصت های غیر مستقیم صنعت فولاد مشغول شوند که تعداد قابل ملاحظه ای خواهد بود و بخش بزرگی از مشکلات بیکاری را هم در سطح استانی و هم در سطح ملی مرتفع خواهد ساخت.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تعامل و نحوه کمک به تسهیل کار فولاد سازان در استان گفت:در این اداره یک شاخص تعریف شده که هم در سطح استان و هم در سطح ملی ملاک کار سازمان قرار می گیرد و آن شاخص سه جانبه گرایی است که بر اساس آن یکی از وظایف قانونی و منطقی این اداره تلطیف روابط میان کارگر و کارفرما ست که این امر به شکلگیری یک درک متقابل و مشترک میان مجموعه کارفرمایی و کارگری منجر خواهد شد و این اداره به عنوان ناظر از روند این روابط حسنه مراقبت کرده و از خراب شدن این رابطه به هر دلیل پیش گیری می نماید چرا که اگر به هر دلیل این رابطه مختل شده و یا با مشکل مواجه شود روند تولید استانی و ملی ضربه خواهد خورد.

اکرمی با تاکید بر کمک این اداره کل به مدیران ارشد صنعت فولاد گفت: برای کمتر شدن مشکلات اشتغال در استان باید چرخ کارخانه ها بچرخد و عاملی آن را مختل نسازد و به همین منظور بخش دولتی، خصوصی، کارگری و کارفرمایی باید در یک جهت حرکت کرده و با هم همکاری داشته باشند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد: اجرای اصول اساسی اقتصاد مقاومتی برای تک تک مدیران الزامی است و بنابراین همه موظف هستیم با توجه به تاکید وی بر استفاده از سرمایه های داخلی برای حمایت از کارآفرینی و توسعه اشتغال به مدیران مجموعه های کار آفرین و اشتغالزایی مانند فولاد کمک کنیم زیرا این صنعت یکی از صنایعی است که با توجه به کاربر بودن می تواند یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی باشد.

وی برگزاری سمپوزیوم فولاد 92 در بندر عباس را فرصتی خوب و مهم برای شناساندن قابلیت ها و مزیت های محیطی استان هرمزگان دانست و گفت: ورود کسانی که به طور مستقیم با صنعت فولاد مرتبط هستند در استان هرمزگان گام بلندی در جهت شناساندن مزیت های محیطی این استان است و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به صنعت فولاد و گسترش این صنعت در نهایت موجب اشتغال بیشتر و کمتر شدن دغدغه های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این استان خواهد شد.