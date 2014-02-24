حجت الاسلام محمد علي رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه فعاليت هاي فرهنگي در حاشيه برگزاري سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم در حال انجام است، گفت: 17 نوع مسابقه در حاشيه برگزاري مسابقات قرآني در حال انجام است كه شامل خوشنويس، نقاشي، قرائت و... نوجوانان و نونهالان است.

وي ادامه داد: طي زمان برگزاري مسابقات قرآني هر روز را به يك عنوان نام گذاري كرده ايم كه فعاليت هاي آن روز تحت شرايط وعنوان مشخص شده انجام مي شود.

مسئول كميته فرهنگي سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم يادآور شد: برنامه هاي ارائه شده در حاشيه برگزاري سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم مخصوص چهار رده سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است كه خوشبختانه مورد توجه بازديد كنندگان قرار گرفته شده است.

حجت الاسلام رنجبر تصريح كرد: تمامي برنامه هاي مد نظر قرار داده شده در محور سومين حرم اهل بيت(ع) است.

وي ادامه داد: آنچه وظيفه همگان را سخت كرده وضعيت مسئولين استان فارس بعد از پايان اين دوره از مسابقات است كه بايد با برنامه ريزي مناسب فضاي استان فارس را قرآني نگه داريم.

مسئول كميته فرهنگي سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم تاكيد كرد: برگزاري محافل انس با قرآن، برگزاري جشنواره هاي مختلف درون استاني قرآن كريم، ارسال پيامك هاي قرآني و... بايد در استان فارس ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام رنجبر تاكيد كرد: جوانان ما مشتاقان توجه به قرآن كريم هستند كه بايد فضاي مناسب را براي آنها فراهم كرد.