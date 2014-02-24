به گزارش خبرنگار مهر، کورورش پرند در کارگاه آموزشی مدیریت آب که ظهر دوشنبه در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، اظهار داشت: ارائه آموزشی های مدیریتی در حوزه آب در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به اینکه این سازمان متولی اصلی آموزش مهارتهای کوتاه مدت است و در بخش آب نیز با محدودیت منابع مواجه هستیم ضرورت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت بیش از پیش احساس می شود و آموزش مدیریت منابع آبی در برنامه کاری این سازمان قرار دارد.

پرند تدوین نقشه راه و استانداردهای لازم در حوزه آموزش مدیریت منابع آب، استاندارد های شغلی مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آب با اولویت مناطق کم آب را از جمله برنامه های کشور برای تقویت نظام مدیریت منابع آب برشمرد.



پرند با اشاره به کارگاه آموزش بین المللی مدیریت منابع آب در کرج افزود: استمرار چنین کارگاه هایی با حضور کارشناسان دیگر کشورها نقش مهمی در بهبود مدیریت منابع آب کشور دارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: امروز در جهان یک سیستم یکپارچه در زمینه مدیریت منابع آب طراحی و برنامه ریزی شده که مهمترین رکن این سیستم، بحث آموزش های مهارتی و آموزش مربیان و کارآموزان دراین زمینه است.



وی با اشاره به تشکیل دوره ها و کارگاه های آموزشی در کشور با حضور کارشناسان شرکت بین المللی "فستو" اظهار داشت: این موضوع از این لحاظ دارای اهمیت است که بتوانیم با استفاده از توان علمی و تجارب دیگران برای برون رفت ازبحران آب در کشور چاره جویی کنیم.

در حوزه آب با چالش و بحران مواجه ایم



همچنین معاون پژوهشی و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور نیز در این کارگاه آموزشی بین المللی گفت: بحران و چالش ها در بخش آب کشور سبب شد تا با همکاری شرکت بین المللی فستو این کارگاه آموزشی برای دستیابی به دانش و مهارت های مدیریت منابع آب برگزارشود.



یدالله مهرعلیزاده افزود: معرفی مهارت های مدیریت آب و رفع چالش ها برای تامین آب آشامیدنی سالم از محورهای این کارگاه آموزشی است.



به گفته وی در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با برنامه جدید با نام "آکوواترونیک - مهارت های مدیریت منابع آب" آشنا می شوند.



مهر علیزاده آشنایی با سامانه اکتشافی زیست محیطی برای مدیریت آب، گام های اصلی در تصفیه آب و فاضلاب و آسیب شناسی مدیریت منابع آب را از جمله موضوع های مورد بررسی در این کارگاه آموزشی برشمرد.



کارگاه آموزشی بین الملل "ˈمدیریت منابع آب"ˈ با حضور 200 تن از مدیران، مهندسان، تکنسین ها، مربیان و مدرسان بخش آب از امروز دوشنبه به مدت سه روز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای کشور در کرج آغاز به کار کرد.