به گزارش خبرنگار مهر، دهمین همایش شهر و سیمای شهری و پنجمین همایش ملی توسعه شهری با عنوان منظر تاریخی، فرهنگی شهر اسلامی روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمد غرضی رئیس سازمان مهندسی بسیج کشور، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، آیت الله تاکندی استاد حوزه و دانشگاه، مسعود نصرتی شهردار، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان، سردار آبنوش فرمانده سپاه استان، مدیران دستگاههای اجرایی، مهندسان و کارشناسان در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

محمد غرضی رئیس سازمان مهندسی بسیج کشور در این همایش بیان کرد: کشور اسلامی ایران با این همه ثروت و منابع خدادادی و نیروهای مستعد نباید نرم افزار خود را از خارج وارد کند و تکنولوژی را رونویسی و تقلید کند بلکه خود می تواند تولید کننده نرم افزاری باشد.

رئیس سازمان مهندسی بسیج کشور تصریح کرد: چرا باید محتاج علم و فن دیگران باشیم در حالی که نیروهای مستعد وتوانمندی داریم که باید با مدیریت و استفاده از ظرفیت ها به توسعه شهرها کمک کنیم.

غرضی یادآورشد: در شرایطی هستیم که برای مقابله با دنیای پر تهاجم و سلطه کنونی باید خود را به علم و دانش روز مجهز کنیم تا بتوانیم بخوبی از کشور دفاع کنیم زیرا شما مهندسان توانایی برخورداری از نعمت های الهی و علم روز را دارید و می توانید در این مسیر هم موفق عمل کنید.

توان خود را بکار گیرید تا محتاج دیگران نباشیم

رئیس سازمان مهندسی بسییج کشور بیان کرد: متخصصان و کارشناسان باید تمام توان خود را بکار گیرند تا محتاج دیگران نباشیم و بتوانیم با حفظ استقلال روی پای خود بایستیم.

غرضی گفت: تنها چیزی که می تواند با تورم مقابله کند توسعه تکنولوژی است و با استفاده از همه توانمندی های داخلی باید بتوانیم ضمن افزایش تولیدات داخلی نسبت به فروش آنها اقدام کنیم تا بتوانی ضمن کاهش تورم به افزایش درآمدهای کشور کمک کنیم.

وی خطاب به مهندسان افزود: کشور متعلق با شماست و شما باید به دور از همه جریانات سیاسی از ابتکار و خلاقیت وتوان تخصصی خود برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنید.

سردار آبنوش: داشتن اقتدار اینده کشور را تضمین می کند

سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان قزوین هم در این همایش گفت: منطق امروز جهان مبتنی بر قدرت است و ما هم برای آنکه دیگران نتوانند بر ما مسلط شده و خواسته های غیر منطقی خود را بر ما تحمیل کنند باید قوی باشیم.

آبنوش بیان کرد: اگر بخواهیم فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنیم راهی جز قدرتمند شدن نداریم و این کار در سایه تامین امنیت و افزایش قدرت دفاعی محقق می شود لذا لازم است با استفاده از علم و فنآوری روز و تکنولوژی عصر حاضر با اتکاء به علم و دانش در مسیر پیشرفت جلو برویم.

وی افزود: علم و فنآوری، تکنولوژی و اقتصاد از ستون های مهم تامین اقتدار هر کشور است که باید همه در این مسیر حرکت کنیم.

آبنوش اظهارداشت: نهادینه کردن فرهنگ غنی اسلامی در جامعه نقش مهمی در خنثی شدن توطئه دشمنان دارد.

فرخزاد: نظارت مستمر موجب احیاء منظر فرهنگی شهرها می شود

علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم در این همایش گفت: یک سوم گردش مالی کشور در حوزه ساختمان است و با توجه به تغییرات ایجاد شده در کشور و سیاست رهبری در صنعت ساختمان باید تحول خاصی در این زمینه را شاهد باشیم.

وی افزود: با گردش مالی 120 هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت می توانیم این صنعت را جایگزین نفت کنیم و از این منبع مالی قابل توجه برای توسعه اقتصادی برخوردار شویم.

فرخزاد تصریج کرد: در بخش صنعت ساختمان شاید الگوسازی خوبی صورت نگرفته که باید این کمبود و نقصان جبران شود و با استفاده از طراحان و صاحبان فکر و اندیشه و سیاست گذاری منطقی به معماری اسلامی در شهرها کمک کنیم.

فرخزاد گفت: منظر شهری ارتباط مستقیمی با زندگی و سلامت روانی و اجتماعی مردم دارد و نمای ساختمان شخصی افراد فقط به خود آنها تعلق دارد زیرا هویت شهر، اجتماع و جامعه به دین، مذهب، رفتارهای اجتماعی ساکنان آن شهر مرتبط است.

وی بیان کرد: فرهنگ و هویت مردم در سیمای هر شهری به وضوح دیده می شود و سیاست هایی که قانون گذاران در خصوص سیمای شهری اعمال می کنند در هویت شهرها موثر است لذا باید با تدوین ضوابط اجرایی برای برخورداری از سیمای شهری مبتنی بر معماری ایرانی و اسلامی تلاش کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: از نظر تدوین قوانین و ضوابط کمبودی در کشور نداریم اما در حوزه های کاربردی و عملیاتی تقریبا هیچ کار جدی نه تنها در شهر قزوین بلکه در سطح کشور هم صورت نگرفته و اگر قوانینی هم موجود است اجرا نشده لذا تصویب قوانین جدید هم تاثیری ندارد.

فرخزاد در خصوص نتایج برگزاری همایش های تخصصی هم بیان کرد: این همایش ها شاید تلنگری برای توجه بیشتر به اجرای معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازها باشد و تاثیر زیادی در رسیدن به اهداف مورد نظر خواهد داشت.