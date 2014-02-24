مهرداد لاهوتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: دولت باید به نحو احسن از بخش کشاورزی حمایت کند تا هر روز مردم شاهد تغییر کاربری اراضی استان نباشند.

وی اظهارداشت: ضمن ارائه خدمات مطلوب به روستانشینان باید زندگی آنان اقتصادی تا مجبور نباشند مزارع مرغوب کشاورزی را به ثمن بخت بفروش برسانند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی گیلان به شدت دچار آسیب است، گفت: شش هزار هکتار از باغات دچار چای تغییر کاربری و پنج هزار هکتار در معرض تغییر کاربری قرار دارند.

وی افزود: از مجموع 35 هزار هکتار باغ چای استان این سطح زیر کشت هم اکنون به 25 هزار هکتار رسیده است.

لاهوتی در ادامه از تغییر کاربری چهار هزار هکتار از باغات توت استان خبر داد و افزود: نوغانداری از مشاغل مهم و اشتغالزایی گیلان است.

وی اذعان داشت: به دلیل عدم اقتصادی بودن وضعیت کشاورزی تغییر کاربری اراضی مستعد و مرغوب گیلان روز به روز در استان افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه شهرک های کشاورزی در استان تاکید کرد و یادآورشد: منابع و راهکار توسعه و ایجاد این شهرک های در صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.