حمید غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بانک کشاورزی سند بالای هزار متر مربع مربوط به کارخانه های شالیکوبی را قبول نمی کند بنابراین این گونه موارد مشکلات زیادی برای صاحبان واحدهای شالیکوبی ایجاد خواهد کرد.

وی اظهارداشت: مسئولان با حمایت همه جانبه و به همت بخش خصوصی ضایعات برنج را در استان کاهش دهند.

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان با بیان اینکه برنج بعد از گندم دومین محصول مهم زراعی و استراتژیک در ایران به شمار می آید، گفت: آگاهی از برخی خواص فیزیکی و مکانیکی برنج برای کاهش ضایعات در بخش تبدیل بسیار مهم است که از جمله این خواص مقاومت برنج به شکست، درصد رطوبت، ضریب اصطکاک داخلی و غیره را می توان نام برد.

وی افزود: ضایعات برنج در مرحله تبدیل بیشتر ناشی از انتخاب تکنولوژی یا تجهیزات نامناسب، تنظیم نادرست ماشین ها و تجهیزات و عدم برخورداری از دانش و فنون مرتبط جهت جلوگیری از بروز برخی ضایعات ناخواسته در زمان تبدیل و غیره است.

غریبی اظهارداشت: علاوه بر این موارد فرآيند و نحوه خشك كردن برنج نیز می تواند تاحد بسیار زیادی بر میزان ضایعات محصول در مرحله تبدیل اثرگذار باشد.

وی بیان داشت: رعايت اصول دقيق علمي و فني در فرآيند خشك كردن شلتوك برنج باعث مي شود بازده تبديل شلتوك به برنج سفيد نيز افزايش يافته و كيفيت محصول در طي انبارداري بهتر و به مدت طولاني ترحفظ شود.