کاهش شدید ذخیره آب سد زاینده رود/ هشدار بی‌ آبی به ساکنان 56 شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز در نشست بررسی مشکلات تامین آب شهرها و روستاهای استان اصفهان با تاکید بر کاهش شدید حجم آب موجود در سد زاینده رود گفت: اصفهانیها باید در ماه پایانی سال مانند ماههای گرم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا آب شرب مورد نیاز آنان بدون هیچ مشکلی تامین شود.
مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: تامین آب شرب اصفهان بزرگ که شامل بیش از 56 شهر و 300 روستا است از طریق زایندهرود صورت میگیرد که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل وقوع خشکسالی، حجم سد زاینده رود بسیار کاهش یافته و هم اکنون حجم آب موجود در مخزن این سد به کمتر از یک چهاردهم ظرفیت آن رسیده است.
به گفته جانباز، این امر موجب شده است که بسیاری از چاههای فلمن که از دیگر منابع تامین آب شرب محسوب میشوند، خشک شده و از مدار بهرهبرداری خارج شوند و بر این اساس حفر و تجهیز 76 حلقه چاه در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
وی مدیریت هوشمند مصرف را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی هواشناسی، امسال بارندگی در استان اصفهان در حد نرمال نیست؛ بنابراین به منظور غلبه بر مشکل کم آبی در اصفهان باید مدیریت هوشمند آب در دستور کار قرار گیرد که این مهم از طریق مدیریت فشار آب و کاهش هدررفت آب صورت میگیرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سپس به کاهش آب بدون درآمد در استان اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه از سال 1386 تاکنون، میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان رو به کاهش است به طوری که هم اکنون این رقم به 21 درصد رسیده است.
جانباز درباره چگونگی اصلاح شبکههای آب که به کاهش هدررفت در استان اصفهان منجر میشود بیان داشت: اصلاح به موقع شبکههای فرسوده آب به اعتبار لازم نیاز دارد که در برنامههای بلندمدت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تدابیری به این منظور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورها هزینه اصلاح شبکههای فرسوده از طریق تعرفههای آب صورت میگیرد، اما متاسفانه در حال حاضر میزان تعرفه آب بها در کشور قابل توجه نیست به طوری که هم اکنون آب بهای حدود 72 درصد از مشترکان کمتر از 2500 تومان است و اگر دستورالعملی مبنی بر تعرفههای مجزا برای مشترکان پُرمصرف در نظر گرفته شود، میتوان برنامههایی برای اصلاح و نگهداری شبکههای فرسوده آب در دستور کار قرار داد.
مشاور وزیر نیرو همچنین به برنامههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت تامین آب شرب استان اصفهان اشاره و عنوان کرد: این شرکت با تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت درصدد تامین آب شرب پایدار بیش از 56 شهر و 300 روستای اصفهان از حوضه زایندهرود است.
جانباز استفاده از پساب فاضلاب را در واحدهای صنعتی بسیار حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: باید در استان اصفهان با همکاری استاندار تمهیداتی لحاظ شود که صنایع استان نیاز آبی خود را از طریق پساب فاضلاب برطرف کنند تا وابستگی آنها به آب حوضه زاینده رود کاهش یابد و دیگر بهره برداران بتوانند استفاده پایدارتری از حوضه زاینده رود داشته باشند.
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