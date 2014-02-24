به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمديان عصر دوشنبه در صحن علني شوراي شهر شيراز با اشاره به اينكه شهر شيراز داراي تصفيه خانه مناسب نيست، گفت: اين شهر از لحاظ داشتن تصفيه خانه كامل فاضلاب محروم است و به دليل سطح بالاي فاضلاب در نقاط جنوبي و شرقي شهر شيراز و همچنين روان شدن فاضلاب در رودخانه چنار راهدار، نهر اعظم و رودخانه خشك كه مورد استفاده كشاورزان نيز قرار مي گيرد شاهد چهره هاي نا مناسبي هستيم.

وي ادامه داد: اگر به اين وضعيت رسيدگي نشود به طور حتم شاهد بروز مشكلات در شهر شيراز خواهيم بود.

عضو شوراي شهر شيراز در خصوص وضعيت منطقه شمال و شمال غربي شهر نيز، گفت: شهردار شيراز بايد هرچه سريعتر راهي را براي ساماندهي محل دفن ضايعات ساختماني شمال و شمال غرب شيراز كند.

محمديان تصريح كرد: طي مسافت طولاني به محل دفن ضايعات تا شهرك ميانرود باعث شده تمام اراضي باغات، كوه ها و جاده هاي فرعي مناطق شمال غرب آلوده به ضايعات ساختماني شود و اين مورد علاوه بر داشتن هزينه مازاد براي شهروندان، مشكلات زيست محيطي و آلودگي نيز براي شهروندان ايجاد مي كند.

وي افزود: با توجه به بررسي و تاييد بودجه سال 93 شهرداري شيراز توسط اعضاي شورا قابل ذكر است كه اگر برنامه ريزي مناسب برای دست يابي به اهداف تعيين شده در بودجه انجام نشود انحراف از آن ايجاد خواهد شد.

عضو شوراي شهر شيراز تصريح كرد: بودجه مصوب جوابگوي رفع نياز هاي شهر و شهروندان نخواهد بود و به عنوان مثال مي توان از اعتبار مورد نياز برنامه پنج ساله كه بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان يا قطار شهري كه حدود هشت هزار ميليارد تومان است ياد كرد.

محمديان تاكيد كرد: رفع نيازهاي شهر شيراز هيچ راهي به غير از تدوين پرو‍ژهاي سرمايه گذاري ندارد.

وي با اشاره به نزديك شدن ايام نوروز و حضور مسافرين به شيراز، گفت: به نظر مي رسد شهرداري شيراز و ديگر دستگاه ها ضمن برنامه ريزي و همكاري جهت اسكان و پذيرايي از ميهمانان نوروزي بايد نسبت به بهسازي و نظافت فضاهاي شهر شيراز اقدام كنند.