به گزارش خبرگزاری مهر، ری گیل سونگ معاون وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره عصر دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و در خصوص روند توسعه روابط و برخی مسائل مورد اهتمام گفتگو و تبادل نظر کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره عزم و اراده تهران برای تداوم روابط پایدار بین تهران و پیونگ یانگ ، بر اهتمام متقابل ایران برای توسعه و گسترش بیش از پیش این روابط به خصوص در عرصه اقتصادی تاکید کرد.

وی با اشاره به دیدگاه های مشترک دو طرف در خصوص برخی مسائل بین المللی و منطقه ای ، تداوم رایزنی و تبادل نظر بین مقامات دو کشور را در این راستا ضروری دانست.

ظریف افزود : جمهوری اسلامی ایران همواره از آرمان وحدت دو کره استقبال و حمایت می کند و امیدوار است همه مسائل و سوء تفاهمات در شبه جزیره کره با توسل به شیوه های مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و به نفع مردم دو کره و ارتقای وضعیت ایشان و در راستای حفظ آرامش و تثبیت ثبات و امنیت در این منطقه حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر موضع اصولی جمهوری اسلامی در تاکید بر ضرورت خلع سلاح اتمی در سراسر جهان و حق کشورها در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم وزیر امور خارجه کشورش به دکتر ظریف ، بر اهتمام و توجه ویژه مقامات عالیرتبه کشورش به تحکیم و توسعه روابط با ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به روابط خوب دو طرف در شرایط دشوار و سخت گذشته ، از مواضع و حمایتهای انسان دوستانه ایران از مردم کره تقدیر و تشکر کرد و افزود : مردم و دولت کره همواره خواستار موفقیت و سربلندی و پیشرفت روزافزون ایران هستند و از سیاست و رویکرد مسالمت آمیز هسته ای ایران حمایت کرده و با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران مخالفت کرده اند.

معاون وزیر خارجه کره همچنین با ارائه گزارشی از اوضاع و شرایط داخلی و خارجی کشورش ، سیاست و اقدامات پیونگ یانگ در مسیر وحدت بین دو کره و ایجاد فضای آرام و مناسب در شبه جزیره کره از جمله تسهیل دیدار بین خانواده های جدا افتاده در جنگ کره و به خصوص حل و فصل موضوع هسته ای از طریق گفتگو و مذاکره را تشریح کرد.