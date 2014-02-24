به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت هفته امور تربيتي و روز تربيت اسلامي ظهر امروز در اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هفته، هفته امور تربیتی و 8 اسفند روز تربیت اسلامی است و توسط شهیدان رجایی و باهنر با هدف احیای تربیت و توجه به آن نامگذاری شده است.

حجت الاسلام سيد نجات حسيني نژاد گفت: در واقع ما معتقد به اصل عمل به تربیت بوده و در بسياري از احادیث و آیات قرآن کریم این هدف ذکر شده و بر اين مبنا تمام ارزش انسان به تربیت اوست.

حجت الاسلام حسيني نژاد افزود: خداوند خالق، معلم و مربی انسان است و تمام استعدادها و توانمندی ها مثل عقل و قلب که نشان گر رشد همه جانبه انسان است را برای رشد و تکامل انسان فراهم کرده است.

دبير همكاري هاي حوزه علميه و آموزش و پرورش استان كرمانشاه تصريح كرد: مدرسه ما باید تربیت باشد و منزل هم تربیت و معلم در کنار آن مربی و به اين جهت اگر كانون هاي ياد شده در کنار هم قرار گيرند در اين صورت ما توانسته ايم موفق عمل كنيم.

گفتنی است آیت الله علما، امام جمعه کرمانشاه و جمعی از مدیران و معلمان استان کرمانشاه در این مراسم حضور داشتند.

