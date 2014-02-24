به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهقان طی حکمی از سوی فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سمت سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی منصوب شد.

متن حکم قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است: با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی ضمن حفظ پست سازمانی به موجب این ابلاغ تا انتصاب مدیرکل، به عنوان سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و با هماهنگی مسئولین استان و مدیران واحدهای ذیربط در انجام وظایف محوله موفق باشید.