به گزارش خبرنگارمهر، مسعود عقیلی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان با اعلام کسب مدال توسط کاراته کاران سمنانی در رقابتهای کشوری به میزبانی خوزستان، افزود: تیم استان در این رقابت ها با کسب پنج مدال طلا و برنز در رده سوم کشور ایستاد.

وی با اشاره به اینکه در دهمین دوره مسابقات کشوری سبک کیوکوشین یونیون در اهواز بیش از 300 نفر ورزشکار شرکت کرده بودند، افزود: استان های تهران، خوزستان، لرستان، مرکزی، ایلام، سمنان و فارس در 31 وزن و در پنج رده سنی به صورت تیمی در این رقابت ها شرکت کرده بودند.

سرپرست تیم کاراته سبک کیوکوشین یونیون استان سمنان تصریح کرد: از هفت عضو تیم استان در این پیکارها پنج نفر موفق به کسب مدال شدند.

عقیلی افزود: علیرضا میراج در وزن منفی 30 کیلو گرم نونهالان، محمدجواد میراج در وزن منفی 25 کیلوگرم نونهالان و محمدمهدی مداح در وزن منفی 20 کیلوگرم خردسالان با کسب مقام اول مدال طلا را بر گردن آویختند.

وی ادامه داد: همچنین سبحان بخشایی در وزن منفی 25 کیلوگرم نونهالان و سجاد زارع در وزن منفی 45 کیلوگرم نوجوانان با قرار گرفتن در سکوی سوم به مدال برنز رسیدند.

سرپرست تیم کاراته سبک کیوکوشین یونیون استان سمنان یاد آور شد: علیرضا و محمد جواد میراج نیز در این دوره از مسابقات برای چندمین بار با کسب مقام های اولی در کشور بهترین "فایتر" در رده نونهالان این دوره شناخته شدند.

به گفته عقیلی در این رقابت ها خوزستان در قسمت تیمی اول شد و تیم های لرستان و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.