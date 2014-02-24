پرداخت 2 ميليارد ريال کمک موردي به مددجويان زنجاني

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پناهي با اعلام این خبر به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط اين نهاد در سال جاري پرداخت.



وي با اشاره به اينکه از آغاز سال جاري تاکنون بيش از 40 سرفصل خدماتي و حمايتي به جامعه هدف کميته امداد شهرستان زنجان ارائه شده است، اظهار داشت: خدمات مذکور بر اساس نياز سنجي صورت گرفته، ارائه شده است.



مدير کميته امداد شهرستان زنجان، با بيان اينکه خدمات ارائه شده طي سال جاري با در نظر گرفتن رويکردهاي کميته امداد در دهه چهارم که توانمندسازي مددجويان و ارائه خدمات هدفمند است، انجام شده است،افزود: يکي از خدمات هدفمندي که طي اين مدت به مددجويان ارائه شده است، کمک هاي موردي است.



پناهی، با اشاره به اينکه در 9 ماهه گذشته از سال جاري 2 ميليارد ريال کمک موردي به مددجويان زنجاني پرداخت شده است، تاکید کرد: موارد پرداخت اين کمک ها در بخش درمان، ازدواج، رفع مشکلات معيشتي و .... است.

برگزاری اولین دوره طرح استعدادیابی ووشو به صورت علمی در زنجان



اولین دوره طرح استعدادیابی ووشو به صورت کاملاً علمی در زنجان برگزار شد.



اولین دوره طرح استعدادیابی ووشو با حضور رییس کمیته استعدادیابی فدراسیون ووشو به میزبانی آکادمی بین‌المللی ووشو زنجان برگزار شد.

در این دوره که با حضور 150 ورزشکار در دو بخش ساندا و تالو به انجام رسید، دوره مذکور به مدت یک روز و به صورت کاملاً علمی برگزار شد تا فصل نوینی در برگزاری طرح استعدادیابی ورزش استان صورت گیرد.



هدف از برگزاری این دوره، گزینش نفرات نخبه در ووشو توسط هیأت ووشو استان زنجان می‌باشد.

این دوره استعدادیابی در دو بخش ساندا و تالو و برای ورزشکاران رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد که خوشبختانه دوره مذکور کاملاً به صورت علمی و با توجه به معیارهای آنتروپومتری (پیکرشناسی) برگزار گردید.