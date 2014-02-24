به گزارش خبرگزاری مهر، شالکه در مرحله گروهی رقابتها بعد از چلسی در جایگاه دوم قرار گرفت و جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی را پیدا کرد و آنها اکنون باید در دو دیدار رفت و برگشت مقابل رئال مادرید به میدان بروند.

هونتلار در مورد این دیدار به روزنامه اسپانیایی مارکا گفت: فکر می کنم رئال مادرید شانس بیشتری برای صعود به مرحله بعدی دارد اما ما در بازی رفت میزبان هستیم و تمام تلاش خود را برای کسب پیروزی می کنیم. شکست دادن رئال مادرید غیرممکن نیست اما آنها شانس بیشتری برای پیروزی مقابل ما و حتی قهرمانی در این فصل لیگ قهرمانان دارند.

هونتلار در 20 بازی برای رئال مادرید در فصل 09-2008 موفق شد 8 گل به ثمر برساند. او در مورد بازگشت به سانتیاگوبرنابئو می گوید: بازی مقابل رئال از جهات مختلف برای من بازی ویژه‌ای است. من در رئال بازی کرده‌ام، گل زدن در سانتایگوبرنابئو برای رئال احساس بسیار ویژه‌ای دارد که من آن را تجربه کرده‌ام.

دیدار رفت دو تیم چهارشنبه شب در ورزشگاه ولتینز آره نا به میزبانی شالکه برگزار خواهد شد.